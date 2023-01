GF Vip, Edoardo Donnamaria contro Antonella Fiordelisi: "Piange per finta, vuole passare per vittima"

Ascolta questo articolo

La storia d’amore tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, due dei concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, ha avuto una brusca frenata in seguito alla diretta di lunedì. Da entrambe le parti infatti non si risparmiano con le frecciatine, e ormai pare che i rapporti siano del tutto logorati.

Il tutto nasce dalle scuse fatte da Edoardo a Oriana Marzoli, che si è sentito in colpa dopo aver mandato al televoto la showgirl a causa della sua nomination. Come ci si poteva immaginare Antonella non ha apprezzato questo atteggiamento, poiché tra lei e Oriana non scorre buon sangue.

In questi giorni è poi successo di tutto. Antonella ha accusato Edoardo di essere stata aggredita fisicamente, mentre in queste notti scoppia in lacrime sottolineando il suo desiderio di abbandonare la Casa poiché delusa dai comportamenti tenuti dal suo fidanzato. L’ex volto di “Forum” invece smentisce ogni tipo di frecciatina, rivelando di non essere mai stato aggressivo nei confronti della schermitrice.

Le nuove accuse di Edoardo Donnamaria

Come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, Edoardo non sembra credere alle lacrime di Antonella, nonostante ammette ancora oggi di essere innamorato di lei. Difatti il vippone rivela di aver trovato alcune incogruenze negli atteggiamenti della Fiordelisi, dichiarando che si comporta in questo modo solamente per avere più presa sul pubblico.

“L’altra sera vedevo che piangeva e si copriva con l’asciugamano, le ho tolto l’asciugamano e nemmeno piangeva davvero“ rivela esteratto Edoardo durante una chiacchierata con Luca Onestini per poi aggiungere: “Perché fa queste cose? Perché se mi fa passare da aggressivo lei passa per vittima. Lo fa costantemente, vuole passare da vittima. La sistematicità con cui fa queste cose è spaventosa”.

Parlando della presunta aggressione fisica, Edoardo esclude categoricamente questa ipotesi, rivelando come sia grave che Antonella, pur di passare da vittima, si sia inventata una cosa del genere: “Lei è disposta ad affossarmi per passare da vittima” e in merito alla puntata di lunedì non esclude clamorosi colpi di scena: “Io la denuncio se in puntata dice che le ho messo le mani addosso. Non penso che lo farà, perché sa che se lo fa io la querelo subito”.