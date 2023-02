GF Vip, Edoardo Donnamaria attacca Sonia Bruganelli: "È bollita"

Ascolta questo articolo

Durante la diretta di lunedì del “Grande Fratello Vip“, in onda su Canale 5, Sonia Bruganelli ha lanciato una frecciatina piuttosto pesante nei confronti di Edoardo Donnamaria. Infatti si è discusso a lungo della storia d’amore tra l’ex volto di “Forum” e Antonella Fiordelisi in cui è intervenuto anche Vincenzo, il papà di Edo.

Intervenuta sull’argomento, la moglie di Paolo Bonolis ha affermato come di essere certa del fatto che Edoardo non provi assolutamente nulla nei confronti di Antonella: “Una persona che va a sfogarsi proprio con quelli che prendono in giro la tua fidanzata ti ama? No. Stai attento a quello che dici e a quello che fai”.

Secondo Sonia il vippone si sarebbe avvicinato ad Antonella più che necessità, poiché così facendo è riuscito a ottenere un po’ di luce della ribalta approfittando anche dei numerosi follower della schermitrice campana. Come ci si poteva facilmente immaginare Edoardo ha replicato a tono alle accuse dell’opinionista e tra i due non si è fatto mancare un pesante botta e risposta, che è andato avanti per svariati minuti.

L’attacco di Edoardo Donnamaria nei confronti di Sonia Bruganelli

Nelle ultime ore pare che il rapporto tra Edoardo e Antonella si sia nuovamente rasserenato e, come riportato testualmente dal sito “Biccy“, hanno discusso durante la serata in giardino del ruolo di Sonia Bruganelli nella settima edizione del “Grande Fratello Vip”.

Ed Edoardo, probabilmente ancora deluso dall’attacco ricevuto in diretta, non si è tirato indietro nell’attaccarla: “Lei sta bruciata, bollita, diciamo bollita. Dico stralunata allora, controcorrente forzatamente, diciamo controcorrente. Lei è arrivata proprio te lo dico io. Infatti siete simili te e Sonia. E non lo dico come un complimento in questo caso. Vuoi fare tutto quello che fa lei? E allora sposate Bonolis”.

Antonella però prende immediatamente le difese di Sonia, affermando che sia una delle poche a capire il suo stato d’animo oltre a essere una donna intelligente: “Guarda che molte persone sono sposate con uomini importanti non fanno nulla. Prima di tutto devi essere capace“.