GF Vip, Daniele Dal Moro rivede Martina Nasoni. La reazione di Oriana Marzoli: "La solita me**a"

Durante la diretta del 6 febbraio del “Grande Fratello Vip“, il reality show in onda su Canale 5, fa il proprio ingresso Martina Nasoni. La ragazza, conosciuta per un brano scritto da Ultimo dedicato al suo problema cardiaco, aveva già sbottato contro gli autori poiché non le era stata consentita di entrare negli studi di Cinecittà per avere un confronto con l’ex fidanzato Daniele Dal Moro.

Finalmente nella diretta di ieri riesce ad avere questa opportunità, che però non viene apprezzata da Oriana Marzoli. In maniera del tutto inaspettata il trio crea un vero e proprio triangolo amoroso e, come successo durante la diretta, possono regalare delle perle di trash davvero importanti.

Il confronto tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro

Come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, il discorso viene aperto da Martina Nasoni: “Sei diventato un uomo buono, non pensavo sarebbe mai arrivato questo momento. Stai facendo un grande percorso. Avevi solo bisogno di fare passare un po’ di rabbia. L’importante è aprirsi alla vita, è l’unico rimedio per guarire tutto quello che si ha dentro e tu ne sei la prova, stai dando questo esempio”.

L’ex tronista di “Uomini e Donne”, visibilmente emozionato dalle parole di Martina, afferma di essere molto felice di vederla in forma e asserisce di aver passato un bel periodo insieme a lei. Il tutto sarebbe finito, sempre secondo il parere di Daniele, perché in quel momento non era pronto nell’avere una relazione così importante.

Daniele sembra essere ancora deluso per come siano andate le cose con Martina: “Ho sempre avuto un po’ di rammarico per quello che poteva essere. Più che altro, avrei voluto essere una persona migliore per lei, il problema è che in quegli anni facevo molta fatica a esserlo per me stesso”.

Attualmente nega categoricamente che ci possa essere un paragone tra Martina e Oriana, poiché con la Nasoni ci sarebbe stato un coinvolgimento più forte. La showgirl spagnola però sbotta dinanzi alla presenza della nuova entrata: “La solita me**a. Ma io cosa c’entro con voi? È la solita situazione di me**a, a me non mi va”.