GF Vip, Daniele Dal Moro contro il reality: "Sono stato prelevato come un latitante, ma presto dirò la verità"

Nei giorni scorsi gli autori del “Grande Fratello Vip“, con uno scarno comunicato pubblicato sul sito del programma, hanno annunciato la squalifica di Daniele Dal Moro. I motivi sarebbero stati causati da alcuni atteggiamenti irruenti tenuti nella Casa, ma non viene specificato l’episodio che ha scaturito questa scelta.

Nelle ultime ore però starebbe circolando su Twitter il possibile video che avrebbe causato la squalifica di Daniele. In questa clip si vede l’ex tronista di “Uomini e Donne” stringere le mani attorno al collo di Oriana Marzoli, mentre la venezuelana lo invita a fermarsi.

Lo sfogo di Daniele Dal Moro

Dopo un primo post piuttosto calmo pubblicato su Instagram, in uno successivo Daniele fa capire di non aver preso benissimo questa decisione da parte del “GF Vip”. L’ex vippone difatti ha annunciato che non prenderà parte parte alla puntata di questa sera neanche nel parterre degli ospiti.

“Dovevo essere in studio lunedì… Questa cosa non è stata possibile per le nuove disposizioni, solo un contributo video come per Edoardo” ha iniziato così il suo sfogo Daniele per poi aggiungere: “La differenza è che Edoardo non è stato prelevato in settimana come un latitante“.

A quanto pare gli autori del “Grande Fratello Vip” avrebbero chiesto a Daniele di fare una clip nei confronti di Oriana, con cui ha costruito una storia d’amore in queste ultime settimane, ma l’ex vippone afferma di aver declinato questa proposta: “Mi sono rifiutato di mandargli qualsiasi tipo di contenuto video da fargli strumentalizzare a loro piacimento. In questo momento purtroppo ho le mani legate per questioni contrattuali. Ma a tempo debito racconterò tutta la verità sul Grande Fratello di figli e figliastri! Questa è una promessa”.

Sicuramente nella diretta di questa sera Signorini interverrà in merito alla squalifica di Daniele, e non va escluso che si possa leggere anche il post dell’ex tronista.