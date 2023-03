GF Vip, Dana Saber contro Edoardo Tavassi: "È una persona terribile, gioca sporco"

L’esperienza di Dana Saber nella Casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show in onda su Canale 5, è durata solamente poche settimane. La modella di origine marocchine infatti non si è mai ambientata del tutto. scontrandosi spesso con gli altri vipponi presenti nella Casa, ove gli unici a essersi schierati dalla sua parte sono Attilio Romita e Antonella FIordelisi.

A distanza di alcuni mesi dalla sua eliminazione dal programma, Dana ha deciso di ritornare nuovamente a parlare dell’avventura vissuta negli studi di Cinecittà. In questa circostanza lancia una pesante frecciatina nei confronti di Edoardo Tavassi, accusando il fratello di Guendalina di essere una persona che gioca sporco.

Le dure parole di Dana Saber

“Il Tavassone, proprio lui… per quanto mi riguarda è una persona davvero terribile perché gioca così sporco dentro quella Casa che veramente è troppo palese” ha rivelato Dana come riportato testualmente dal sito “Coming Soon” ove poi viene aggiunto: “È molto interessato a dividere Antonella ed Edoardo. Non perde mai occasione di dividerli. Lui è sempre pronto a manipolare Edo, a parlare male di lei alle sue spalle. Lui deve sempre rimanere in buoni rapporti con tutti, manipolare gli altri e lasciare che gli altri agiscano al posto suo“.

Posta poi svariate clip dei comportamenti tenuti da Edoardo nella Casa, sottolineando come il Tavassi stia remando alle spalle di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Infatti ricorda come sia sempre pronto a manipolare l’ex volto di “Forum” dopo un piccolo problema di coppia, parlando male di lei alle sue spalle.

Per il momento però Edoardo Tavassi resta uno dei concorrenti più amati della settima edizione. Difatti, come riportato anche dalle percentuali della scorsa diretta del “Grande Fratello Vip”, l’ex naufrago è arrivato a un soffio per conquistarsi il posto per andare in finale, siccome il televoto viene vinto da Oriana Marzoli con uno scarto del circa 1,5%.