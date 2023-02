GF Vip, crisi superata tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: le loro parole

Ascolta questo articolo

Nelle scorse settimane si è parlato di una forte crisi di coppia tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. A rivelarlo è stata la stessa influencer in una delle dirette del “Grande Fratello Vip“, chiedendo comunque al pubblico e ai suoi di rispettare la loro privacy.

Nonostante la voce lanciata dalla stessa Salemi, molti giornalisti esperti della cronaca rosa hanno minimizzato questa crisi, rivelando come si potesse trattare di una vicenda passeggera. Effettivamente i due pare aver fatto pace nel giro di poche settimane e, gli occhi più attenti, hanno visto la coppia presente al funerale di Maurizio Costanzo, poiché legati al conduttore grazie alle loro ospitate al “Maurizio Costanzo Show”.

Le parole di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

Dopo la mezzanotte, quindi verso il finire della diretta Pierpaolo Pretelli, chiamato dalla sua fidanzata, si presenta negli studi di Canale 5. Qui Alfonso Signorini chiede immediatamente delucidazioni in merito la loro situazione sentimentale: “Siete tornati insieme? Come stanno andando le cose? Dobbiamo dare un aggiornamento al pubblico a casa“.

Pierpaolo Pretelli ci tiene a tranquillizzare immediatamente i fan e i telespettatori presenti sia in studio che da casa: “Bene, diciamo che la seduta psicologica che ci hai fatto ha avuto grandi effetti“. Il conduttore si dimostra molto contento per aver ascoltato questa affermazione, sottolineando come sia Pierpaolo che Giulia meritano di essere felici insieme.

Un’ulteriore prova di questa crisi superata viene data dallo stesso Pretelli che, scherzando con Giulia, ha fatto una battuta caratterizzata da un doppio senso: “La sera io vorrei un po’ di intimità, e quella sta con i tweet. Ma preferisce l’uccello di Twitter”. Inizialmente Signorini non sembra capire il tono ironico di Pierpaolo e, dopo qualche secondo in cui le viene spiegata la battuta e il “Twitter Bird“, replica in maniera scherzosa: “Ma mi volete far licenziare?”.