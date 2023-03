GF Vip, Attilio Romita svela per chi tifa e parla del suo rapporto con Mimma Fusco

Mancano pochissime settimane per la diretta finale del “Grande Fratello Vip“, per questo motivo sia dai telespettatori che dagli ex vipponi si iniziano a fare le prime previsioni. Attilio Romita, in una recente intervista rilasciata al giornalista Armando Sanchez sulle pagine del nuovo numero di “Novella 2000“, ha svelato il nome del proprio vippone preferito.

Dapprima però parla di Sarah Altobello, la ragazza con cui aveva stretto un bel rapporto nelle primissime settimane: “Sarah è una bravissima ragazza che è entrata nel GFVip dicendo di avere un particolare interesse per me, mi idolatrava con il suo linguaggio ironico. Ogni volta che qualcuno le chiedeva se fosse interessata a me lei rispondeva di sì”.

Proprio per questo motivo non nasconde che, nella Casa più spiata d’Italia, insieme a Sarah ci sono stati qualche momento di défaillance, in cui i due si sono dati un bacio sulle guance o l’aver ballato in maniera sensuale, ma assicura che non ci sarebbe stato nulla di più importante.

Continuando a parlare della settima edizione del “GF Vip” l’ex volto del TG1 svela chi per lui merita di vincere in finale: “Con tutto il suo modo di fare, talvolta esagerato e sopra le righe, chi preferisco è Oriana Marzoli, perché è l’unica persona vera nella Casa”.

Il suo rapporto con Mimma Fusco

Recentemente in una diretta del “GF Vip”, nonostante gli alti e bassi a causa della sua avventura negli studi di Cinecittà, Attilio ha annunciato di essere pronto a convolare a nozze con Mimma Fusco. Addirittura, sempre secondo il giornalista, la sua compagna avrebbe chiesto di avere come suo testimone Alfonso Signorini, proposta che il conduttore pare aver accettato immediatamente.

Al settimanale ha invece rivelato che Mimma sta ancora cercando di metabolizzare i comportamenti visti al “GF Vip”: “La mia compagna già mi ha perdonato una volta, e siamo in fase di recupero. Ormai siamo insieme da otto anni, e oltre a questa parentesi televisiva non ci sono mai stati grossi problemi. Ovviamente adesso Mimma ha bisogno di tempo per scrollarsi di dosso tutto questo caos causato dal GFVip”.