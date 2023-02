GF Vip, Antonino Spinalbese rischia la squalifica: il motivo

Ascolta questo articolo

In questa settima edizione del “Grande Fratello Vip“, che vede la conduzione di Alfonso Signorini su Canale 5, non sono mancati i casi di squalifica. Oltre alle squalifiche effettivamente date dagli autori ad alcuni concorrenti, tra cui quella inflitta a Ginevra Lamborghini in seguito al caso Marco Bellavia o Riccardo Fogli per via di una presunta bestemmia, in tante occasioni sui social si è gridato di dare una squalifica o meno a un vippone.

L’esempio più lampante. di cui si è discusso dopo la squalifica dopo la vicenda legata proprio a Riccardo Fogli. è la presunta bestemmia esclamata da Edoardo Donnamaria. Infatti, nonostante in svariate clip si sente il ragazzo infrangere il regolamento, Signorini insieme agli autori non hanno mai preso nessun provvedimento.

La possibile squalifica ad Antonino Spinalbese

Intanto nelle ultime ore si sta discutendo su una possibile sanzione per Antonino Spinalbese. Come riportato da alcuni quotidiani online, tra cui il sito “TPI“, l’ex compagno di Belén Rodríguez dopo il seguito all’uscita dalla casa per sottoporsi a un intervento chirurgico, avrebbe rivelvato ciò che sarebbe successo fuori.

Più precisamente, come fatto intendere da Antonella Fiordelisi durante una chiacchierata con l’amica Sarah Altobello, Spinalbese le avrebbe detto delle presunte preferenze del pubblico sui concorrenti in gara: “Antonino mi ha già detto che Micol sarà la preferita al cento per cento. Anche perché lui mi ha detto che quando è uscito si è reso conto un po’ di chi sono i preferiti e queste cose qui”.

Proprio il non sapere cosa succede al di fuori degli studi di Cinecittà è alla base della buona riuscita di una edizione del “Grande Fratello Vip”. La regola, almeno sulla carta, dovrebbe obbligatoriamente rispettare chi esce e poi rientra – come nel caso capitato ad Antonino, oppure a chi entra a opera già iniziata, come può essere per gli ospiti o in concorrenti che fanno il loro ingresso mesi dopo l’inizio dello show.