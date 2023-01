GF Vip, Antonino Spinalbese potrebbe non rientrare nella Casa: l’indiscrezione

Ascolta questo articolo

Poco prima di Capodanno 2023 gli autori del “Grande Fratello Vip” hanno annunciato l’addio temporaneo di Antonino Spinalbese dalla Casa a causa di una cisti al coccige: “Antonino è uscito temporaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per sottoporsi ad accertamenti medici”.

Nonostante il suo allontanamento dagli studi di Cinecittà, l’ex compagno di Belén Rodríguez è sempre aggiornato su quello che sta succedendo nella Casa, in cui si collega durante ogni diretta del “GF Vip” e, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe farlo anche durante la puntata di questa sera.

Il possibile addio di Antonino Spinalbese al GF Vip

Intanto, secondo alcuni rumor lanciati da Amedeo Venza, l’esperto di gossip conosciuto per aver preso parte anche a “Uomini e Donne”, l’ingresso di Antonino Spinalbese nella Casa del “Grande Fratello Vip” si starebbe complicando sempre di più e, per questo motivo, non si escludono clamorosi colpi di scena.

“Sono sorti dei problemi con il rientro di Antonino“ si legge nel messaggio di Amedeo scritte nelle sue storie di Instagram e l’influencer afferma che già dalla diretta di questa sera potrebbe essere annunciato il suo ritiro dal reality: “Domani (oggi n.d.r) sapremo se rientra o non rientra più“.

Sicuramente, nel caso di un ritiro forzato di Antonino, gli autori perderebbero un importante concorrente all’interno della Casa. Difatti, nonostante la sua assenza forzata, molti dei concorrenti stanno continuando a parlare di lui e in tanti continuano a sperare che Antonino possa entrare il prima possibile per continuare la sua avventura.

Chi sta sentendo di più la sua mancanza è Sofia Giaele De Donà che, durante uno sfogo nella Casa, ha affermato: “È proprio vero: le persone ti rendi conto che sono importanti quando non ci sono. Mai avrei pensato che mi mancasse così tanto, ho fatto un mese ho fatto un mese in cui ce la siamo vissuta male”.