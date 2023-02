GF Vip, Antonella Fiordelisi su Edoardo Donnamaria: "Mi ha chiesto scusa, ma una donna non va trattata così"

Ascolta questo articolo

I telespettatori del “Grande Fratello Vip“, il reality show in onda su Canale 5, stanno assistendo all’ennesimo tira e molla tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, una delle poche coppie nate in questa settima edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

L’ultima lite è avvenuta nella giornata di San Valentino. Edoardo infatti non avrebbe per nulla apprezzato l’avvicinamento tra Antonino Spinalbese e la sua fidanzata, attaccando Antonella per un confessionale fatto con l’hair stylist. In merito la schermitrice rivela che si sia trattato solamente di un momento di gioco, poiché tra lei e l’ex fidanzato di Belen Rodriguez non ci sarebbe nulla di serio. Tuttavia, nonostante la Fiordelisi abbia provato a tranquillizzare Edoardo, la situazione è degenerata e proprio per questo motivo tra Edoardo e Antonella è calato nuovamente il gelo.

Pace fatta tra Antonella ed Edoardo

Come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, Edoardo sembra che sia ritornata dalla sua fidanzata. A rivelarlo è l’influencer che, durante una chiacchierata con la sua amica Nikita Pelizon ammette, senza giri di parole, di aver ricevuto le sue scuse.

La Fiordelisi però è convinta che ci voglia un po’ di tempo prima che il rapporto possa ritornare come prima: “Appena è finita (la festa di San Valentino ndr), sentivo che dovevo vedere dove stava lui, mi mancava. Anche se ho trovato il mio equilibrio ora, con le persone che per me sono dei pilastri. Mi ha chiesto scusa“.

Antonella sembra che voglia chiudere nuovamente un occhio in merito alla loro ultima lite, seppur desidera un cambiamento del loro rapporto: “Le scuse le accetto, possiamo parlare, però a me non sta bene. O ti ridimensioni…una donna non può essere trattata così, che l’uomo quando vuole la lascia, poi se la riprende, poi la rilascia. La fa stare male in un giorno così carino. Io ci tengo a queste cose, a San Valentino, a Capodanno”.