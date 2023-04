GF Vip, Antonella Fiordelisi sfiora la rissa con Micol Incorvaia e viene attaccata da una sua fan

Nonostante non sia arrivata in finale del “Grande Fratello Vip“, Antonella Fiordelisi pare essere riuscita comunque ad attirare la maggior parte dell’attenzione su di sé. La schermitrice sin dalla settima prima della diretta ha spinto i suoi fan a votare Nikita Pelizon, riuscendo così nel suo scopo di portarla alla vittoria.

Secondo le ultime indiscrezioni, Antonella si sarebbe trovata al centro di due dinamiche. La prima viene raccontata da una sua fan presente nel corso della diretta, ove la becca a scherzare in maniera provocatoria con Antonino Spinalbese. Mentre l’esperto di gossip Biagio D’Anelli rivela che l’ex vippona avrebbe sfiorato la rissa con Micol Incorvaia immediatamente dopo la puntata.

Le ultime indiscrezioni su Antonella Fiordelisi

A raccontare una vicenda che potrebbe infastidire Edoardo Donnamaria è una fan dei Donnalisi su Twitter: “Sono delusa, durante la pubblicità ci fanno uscire per andare in bagno (3/4 per volta) e dietro le quinte c’era Antonella che abbracciava Antonino! Ridevano e scherzavano come se fossero complici da sempre. Mi dispiace per Edoardo perché io e tutte le donnalisi sogniamo per lui un amore vero e duraturo e non merita questo da Antonella, perché lui ha smesso di seguire tutti e non saluterà più nessuno per rispetto a lei e lei dovrebbe fare lo stesso“.

In molti però hanno cercato di minimizzare le cose, rivelando come Edoardo sia arrivato al punto di fidarsi di Antonella e quindi questo atteggiamento della sua fidanzata non può infastidirlo. La preoccupazione dell’utente di Twitter, molto probabilmente, nasce dal fatto che l’ex volto di “Forum” nella Casa si è ingelosito per molto meno.

Un altro caso, sicuramente più importante, viene però raccontato da Biagio D’Anelli. Secondo l’opinionista di Barbara D’Urso la schermitrice sarebbe stata protagonista di una diatriba piuttosto pesante con Micol Incorvaia: “Ieri (lunedì n.d.r) è terminato il Grande Fratello Vip. Post puntata, quando tutti i lustrini, le paillettes e le luci si son spente… Rissa sfiorata tra Micol e Antonella Fiordelisi. Rissa sfiorata! Ma voi dovete dire a me, il reality è finito? Due donne ma perché non ve ne andate con i vostri compagni in hotel a festeggiare la fine di un’edizione?”.

Che sia vero o meno non è dato saperlo, poiché sia le dirette interessate che gli autori del “Grande Fratello Vip” non hanno rilasciato nessun tipo di commento in merito a questa presunta lite.