GF Vip, Antonella Fiordelisi scoppia in lacrime: "Voglio tornare a casa"

Non sembra esserci pace tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, due dei concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip” in onda su Canale 5. La coppia infatti sta vivendo un altro periodo di crisi, ove al momento pare che entrambi si siano allontanati in maniera definitiva.

Questa nuova crisi è scoppiata durante l’ultima diretta. Edoardo infatti, dopo aver saputo di aver mandato al televoto Oriana Marzoli anche a causa della sua nomination, ha deciso di chiedere scusa alla showgirl. Un comportamento non proprio apprezzato da Antonella che, vivendo una rivalità intensa all’interno degli studi di Cinecittà con la spagola, decide di bacchettare Donnamaria accusandolo di essere una persona poco propensa a schierarsi.

Edoardo ha allora spiegato con enfasi come aveva inteso quel gesto, accusando la sua fidanzata di non accettare che lui ed Oriana siano amici nonostante le incomprensioni tra lei e la Marzoli. Tra le varie accuse Antonella attacca duramente l’ex volto di “Forum”: “Mi hai messo anche le mani addosso, ma per favore! Non si fa”, ricevendo però una secca smentita da parte sua.

Il nuovo sfogo di Antonella Fiordelisi

Intanto, come riportato testualmente dal sito “Today“, durante la notte la schermitrice campana ha manifestato nuovamente il suo malessere sottolineando la sua volontà di abbandonare il programma: “Non ce la faccio più, voglio tornare a casa mia. Sto male, voglio andare a casa mia… Mi stanno venendo gli attacchi, non sto bene”.

In questo frangente viene consolata da Daniele Dal Moro, mentre Nicole Murgia chiede a Edoardo di intervenire per cercare di risolvere questa delicata vicenda: “Antonella non sta bene. Ha appena detto che vuole andare a casa ed ha un attacco di panico”.

Arriva quindi l’ennesimo confronto tra Antonella ed Edoardo ma, come per queli precedenti, non vengono risolte le loro incomprensioni. L’influencer accusa il suo fidanzato di essere una pessima persona e per questo motivo non vuole stare più con lui, mentre Donnamaria continua a mantenere la propria posizione: “Tu non riesci a sopportare il fatto che io per Oriana non provi odio”.