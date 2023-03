GF Vip, Antonella Fiordelisi prende le distanze dalla sua famiglia: le sue parole

Per molti l’eliminazione di Antonella Fiordelisi dalla Casa del “Grande Fratello Vip” è dipesa quasi esclusivamente dalla sua famiglia. La madre ha infatti scritto una lettera, a pochi giorni dalla fatidica puntata, nei confronti di Pier Silvio Berlusconi ove aveva invitato il fandom della schermitrice nel mandarla via dagli studi di Cinecittà poiché ormai era crollata sia psicologicamente che fisicamente.

Lo gesto però non è mai stato accettato del tutto da Antonella, che già durante la diretta aveva mostrato tutta la propria delusione per la lettera scritta dalla madre. I Donnalisi però hanno confermato le indiscrezioni degli ultimi giorni sottolineando con un post su Instagram come avrebbero agevolato la sua eliminazione per dare all’ex vippona la possibilità di godersi la sua relazione con Edoardo senza inutili pressioni.

Lo sfogo di Antonella Fiordelisi

Come riportato testualmente dal sito “Novella 2000“, Antonella Fiordelisi durante la semifinale del “Grande Fratello Vip” ha voluto prendere le distanze dalla sua famiglia, sottolineando come non sia mai stata bullizzata all’interno della Casa e di aver fatto alcune affermazioni poiché iniziava a sentirsi sempre più sola per la squalifica ricevuta da Edoardo.

“La settimana è andata benissimo, non mi sono staccata da Edoardo e sono rinata” ha affermato con un pizzico di delusione Antonella per poi fare su come sia stata effettivamente tratta all’interno della Casa: “Ho avuto modo di vedere tutto quello che è successo, anche quello che è accaduto con mia madre. Chiedo scusa, non c’entro io. Non sono mai stata bullizzata. Il bullismo è altro. Sono stata male perché mi mancava Edoardo, forse questo la mia famiglia non l’ha capito, infatti ho preso un po’ le distanze. Spero di chiarire con mia madre, l’ha fatto per il mio bene”.

Per il momento quindi pare che Antonella si stia godendo al massimo delle sue possibilità la relazione con Edoardo, ove la coppia è stata fotografata a Milano per un servizio fotografico, foto poi pubblicata sui social network da parte di entrambi i protagonisti.