GF Vip, Antonella Fiordelisi discute nella Casa: "Sono io la protagonista del programma"

Continuano le incomprensioni tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia, due delle concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip“. Difatti, nonostante il reality show stia andando verso la diretta finale, le vippone stanno comunque facendo discutere il pubblico da casa.

Nelle ultime ore Antonella ha iniziato ad attaccare la coppia formata proprio da Micol insieme a Edoardo Tavassi, accusandoli di non vedere del vero amore in loro due poiché vedi pochi gesti affettuosi negli studi di Cinecittà. A difenderli però ci pensa Sofia Giaele De Donà, affermando come ognuno si comporti in maniera differente dinanzi a una relazione.

Il nuovo attacco di Antonella Fiordelisi a Micol Incorvaia

La nuova lite nasce quando Micol Incorvaia, Milena Miconi e Sofia Giaele De Donà si ritrovano nel giardinetto della casa a parlare del più e del meno. Qui, come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, vengono raggiunte da Antonella Fiordelisi in cui invita le tre ragazze nel non sparlare di lei alle sue spalle.

“Basta frecciatine, siamo alla fine, stiamo da sei mesi qui. Ho capito che stavate parlando di me” ha affermato con tono stizzito Antonella, mentre Micol smentisce immediatamente di aver parlato di lei invitandola a non sentirsi sempre la protagonista. Qui però la schermitrice lancia il suo attacco: “Per tua sfortuna lo sono. Non te ne sei resa conto? Forse lo farai quando usciremo da qui”.

Milena prova a difendere Micol e Sofia, rivelando ad Antonella che non stavano effettivamente parlando di lei, e la Fiordelisi riesce a calmarsi solamente quando interviene Giaele nella discussione: “Giaele, con te si può parlare, ti ascolto. Micol parla solo di me. Parli di me, basta, se non le hai avute le clip, non le hai avute”.

Un po’ di tempo dopo interviene anche Edoardo Tavassi, lamentandosi del fatto che Antonella stia cercando ancora il litigio nonostante mancano poche settimane per la puntata finale.