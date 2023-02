GF Vip, Antonella Fiordelisi contro Giaele De Donà: "Vuole andare a letto con tutti"

Ascolta questo articolo

Antonella Fiordelisi, sia nel bene che nel male, è una delle protagoniste della settima edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. L’influencer campana sta facendo discutere soprattutto per la relazione, piena di alti e bassi, con Edoardo Donnamaria.

Nelle ultime ore, come riportato testualmente dal sito “Isa & Chia“, Antonella ha messo sotto mira Micol Incorvaia e Sofia Giaele De Donà. Sulla sorella di Clizia l’etichetta come una ragazza “pronta a darla” al primo appuntamento, mentre verso Giaele si ritorna a parlare dell’argomento dedicato all’amore libero del suo matrimonio con l’imprenditore americano Bradford Beck.

Il duro attacco di Antonella Fiordelisi

Insieme a Edoardo Tavassi l’influencer campana ha voluto parlare della situazione sentimentale tra Bradford e Giaele, ricevendo un duro attacco proprio da parte del fratello di Guendalina. Difatti accusa la Fiordelisi di non poter commentare la loro relazione poiché non conosce la verità al di fuori degli studi di Cinecittà: “Dici minch**te personali, vai sul personale senza avere dati alla mano”.

“Lei sta con lui… se fosse stato povero ci sarebbe stata lo stesso? Devo fare la falsa come voi” ha affermato Antonella rispondendo a Edoardo per poi aggiungere: “A voi conviene dire le cose e attaccare le persone in base a chi avete di fronte, se sono quelli del tuo gruppo”.

L’attacco della influencer campana non si ferma qui: “Ah è sposata e vuole andare con tutti quanti a letto è una cosa normale questo è lo specchio della società. Una che piange per amore, perché sta male per due persone che si amano, è una falsa e vuole fare la vittima. Questo è lo specchio della società per me”.

In molti sui social network hanno preso le difese di Edoardo Tavassi, ove Antonella viene accusata di aver parlato male di Micol dinanzi a lui nonostante si stiano frequentando già da un paio di settimane.