GF Vip, Antonella Fiordelisi contro Edoardo Donnamaria: "Non mi sento amata"

Ascolta questo articolo

Tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, una delle pochissime coppie nate nella settima edizione del “Grande Fratello Vip” in onda su Canale 5, non sembra esserci pace. I due, nonostante provano a chiarsi nel corso delle settimane, nel giro di poche ore riescono a buttare tutte le loro buone intenzioni.

L’ultima lite è avvenuta nella giornata di San Valentino, la festa degli innamorati. L’ex volto di “Forum” ha infatti mostrato la sua rabbia per la troppa vicinanza tra Antonella e Antonino Spinalbese e, durante uno sfogo con Andrea Maestrelli, rivela: “Lo stesso giorno che mi ero incaz**to con lei, perché si stava cambiando in camera, senza reggiseno con Antonino, la vedo che fa la torta con lui, dopo vedo anche il confessionale con lui che le dà il cucchiaio e lei che se lo lecca. Mi può dare fastidio questa cosa?”.

La schermitrice ha immediatamente provato a placare la rabbia di Edoardo, sottolineando di come si sia trattato di un semplice confessionale simpatico senza secondi fini, ma ogni parola è stata vana. Così Antonella, alzando i decibel della sua voce, ha invitato il suo fidanzato a rispettarlo, etichettandolo di essere un pazzo per aver acceso una discussione per un argomento così futile.

Lo sfogo di Antonella Fiordelisi

Come riportato testualmente dal sito del “Grande Fratello Vip” Antonella Fiordelisi, durante una chiacchierata avvenuta in giardino con Antonino Spinalbese e Andrea Maestrelli, ammette di essere molto triste per non sentirsi amata dal proprio fidanzato.

Un po’ a sorpresa però Antonino prende le difese di Edoardo: “Non è bello che tu accusi il tuo ragazzo che ti usa per il gioco. Se dici di amare una persona non la puoi mettere in difficoltà così” mentre Antonella ribadisce la sua delusione: “Io non mi sento amata“.

Come sta capitando per la maggior parte degli altri vipponi invece Andrea Maestrelli sbotta contro Antonella, rivelando come sia lei che Edoardo stiano giocando su questa vicenda. Per il calciatore infatti tra i due ci sarebbe un forte sentimento, ma starebbero vivendo il loro rapporto in maniera totalmente sbagliata.