GF Vip, Antonella Fiordelisi contro Edoardo Donnamaria: "Mi sono innamorata di un co**ione"

La puntata è stata ricche di novità per la coppia formata da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi che, dopo la diretta del 27 febbraio, sembrano aver chiuso definitivamente la loro relazione. Tuttavia, almeno fino a questo momento, i due piccioncini sono sempre riusciti a superare ogni tipo di crisi, per questo motivo non si possono escludere dei colpi di scena nei prossimi giorni.

Intanto l’ultimo litigio nasce a causa del comportamento dell’ex volto di “Forum” che, nel van insieme ad alcuni vipponi, ha toccato il seno di Nicole Murgia. Arriva la conferma della giovane influencer, ove però afferma come si sia trattato solamente di un gioco, poiché tra di loro non ci sarebbe nulla di serio.

Il confronto tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi

Dopo lo sfogo di Antonella, che scoppia in lacrime per aver saputo della toccata di seno da parte del suo fidanzato, arriva un nuovo confronto messo in campo da Alfonso Signorini. Edoardo, chiamato in cortiletto proprio dal conduttore, ammette di aver sbagliato, perché lui al posto di Antonella sarebbe uscito immediatamente pazzo.

Viene poi mostrata la clip del possibile flirt tra Edoardo e Nicole Murgia, ove però il ragazzo in merito minimizza la loro conoscenza nonostante Signorini la pensi diversamente. Dopo aver ascoltato una piccola frecciatina di Signorini, il vippone prova a giustificarsi, sottolineando come molto probabilmente la propria relazione con Antonella è finita da circa un mese.

Successivamente, come riportato testualmente dal sito diretto da Davide Maggio, il vippone viene mandato in salotto in cui è presente Antonella: “Se non ci tenevi più a me dovevi dirmelo, non prendermi per il c**o”. Qui però sbrocca anche Edoardo, sottolineando come in questi quasi sei mesi si è sentito svariate volte male per lei e non può sentirsi in colpa se si è svegliato solamente nell’ultimo periodo.

Per Edoardo la sua fidanzata sarebbe interessata solamente al parere del pubblico da casa, mentre Antonella gli lancia un altro attacco: “Di chi mi sono innamorata io? Di un cog**one“. Nella discussione poi interviene anche Nicole, accusando la Fiordelisi di comportarsi da vittima solamente per fare una sceneggiata dinanzi alle telecamere.