GF Vip, Antonella Fiordelisi attacca Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi: "L’unica coppia che si ama siamo io ed Edoardo"

Con i loro alti e bassi, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno portato avanti la loro relazione nella Casa del “Grande Fratello Vip“. L’ex volto di “Forum”, nonostante sia stato squalificato dagli autori a causa di alcuni atteggiamenti ritenuti incompatibili per un reality show, sta ancora provando a mostrare il proprio sostegno alla sua fidanzata.

Infatti, immediatamente dopo la sua squalifica, si è precipitato fuori dagli studi di Cinecittà e armato di megafono ha fatto una importante dedica ad Antonella. La Fiordelisi sembra aver apprezzato questo regalo, affermando di essere pronta a fare sul serio una volta finita la sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia.

Le parole di Antonella Fiordelisi su Edoardo Donnamaria

Come riportato testualmente dal sito de “Il Mattino” Antonella Fiordelisi, durante una chiacchierata in giardino con Sofia Giaele De Donà, ha ammesso senza giri di parole di non credere alla storia d’amore tra Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi. Per la schermitrice in una storia d’amore ci dovrebbe essere molta razionalità, cosa che non riesce a vedere tra Micol ed Edoardo.

“Io e Edoardo siamo una delle coppie che si sono amate di più quest’anno“ ha affermato Antonella per poi lanciare una piccola stoccata: “Un amore come il mio e quello di Edoardo non esiste. Siamo così innamorati che si vede anche quando siamo separati”.

Giaele però ci tiene a spezzare una lancia a favore di Micol ed Edoardo, sottolineando come una persona manifesti i propri sentimenti come meglio crede: “Si può essere innamorati anche senza compiere gesti plateali. Loro sono più riservati e Micol in questo momento si sente attaccata da te e vuole proteggere la sua relazione”.

Il rapporto tra Antonella e Micol continua a essere ai minimi storici, ove le due vippone sia nel corso della settimana che nelle dirette continuano a lanciarsi degli attacchi senza esclusioni di colpi. E quasi sicuramente Signorini parlerà di loro durante la diretta del 20 marzo.