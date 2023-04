GF Vip, Alfonso Signorini ringrazia il pubblico e le tre protagoniste del reality

L’ultima diretta del “Grande Fratello Vip” inizia con una piccola sorpresa fatta da Alfonso Signorini nei confronti dei concorrenti. Il conduttore infatti entra nella Casa e, approfittando del freeze fatto dagli autori, ringrazia tutti i vipponi per il percorso fatto promettendo a loro di voler fare una puntata costellata solamente da notizie positive e sorprese per ognuno di loro.

Una volta rientrato nello studio, il direttore del settimanale “Chi Magazine” con un pizzico di emozione ha voluto ringraziare il pubblico per l’incredibile sostegno ottenuto nel corso dei mesi: “Grazie è l’unica parola che mi sento di dire, la navigazione è stata lunga, perigliosa, più di 195 giorni in diretta 24 ore al giorno. Mi sento davvero vicino a voi che non avete mai avuto un momento di stanchezza nel seguire il programma“.

Una volta parlato al pubblico, Signorini vuole dare spazio anche a Sonia Bruganelli, Orietta Berti e l’esperta dei social Giulia Salemi. La cantante si dichiara molto felice per l’incredibile esperienza che ha potuto fare negli studi di Canale 5, affermando di essersi divertita molto e di essersi sentita come una spettatrice in una prima fila del teatro.

Sonia, invece, ha sottolineato di aver avuto un cambiamento in questi mesi e, grazie alla trasmissione, è riuscita a riscoprire alcuni lati di sé stessa. Tra l’altro sta facendo chiacchierare sui social l’outfit della Bruganelli, poiché si è presentato nel corso della diretta con uno scialle con sopra scritto “Pensati libera”, chiaro riferimento all’abbigliamento indossato da Chiara Ferragni durante la sua prima puntata al “Festival di Sanremo 2023”.

Dedica speciale anche a Giulia Salemi, ove Signorini ci tiene a ringraziarla: “Sei la mia scommessa vinta perchè sei entrata con garbo, lucidità e puntualità”. Per la fidanzata di Pierpaolo Pretelli ci potrebbe essere una “promozione” per l’ottava edizione, poiché si mormora che Mediaset l’abbia scelta come nuova opinionista al posto di Sonia Bruganelli.