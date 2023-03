GF Vip, Alfonso Signorini promette duri provvedimenti: "Qualsiasi infrazione verrà punita con l’espulsione immediata"

Lo scorso venedì è stata sorpresa la replica del “Grande Fratello Vip” che va in onda su La5. I motivi, come riportati testualmente dal sito de “Il Fatto Quotidiano”, è nata dalla rabbia di Pier Silvio Berlusconi, in cui avrebbe manifestato tutto il suo disappunto per il comportamento tenuto dai vipponi all’interno della Casa.

La voce viene confermata direttamente da Alfonso Signorini durante la puntata del 6 marzo. Nel suo discorso, trascritto dal sito “Fanpage”, annuncia dapprima al pubblico e poi con un lungo collegamento con i vipponi, di come si sia superato il limite a causa dei loro atteggiamenti poco consoni.

Le parole di Alfonso Signorini

“La scorsa puntata è stata molto particolare, è stata una puntata dove si è superato un limite, un limite che era bene non superare“ per questo motivo afferma di volerne parlare con i concorrenti: “I protagonisti più volte sono stati sollecitati nel corso di questa edizione ad avere un comportamento più idoneo e rispettoso”.

Nonostante per i concorrenti non sia facile cercare di avere un filtro giacché, come ricordato dallo stesso Signorini vengono inquadrati 24 ore su 24 grazie alle telecamere di Mediaset Extra, resta non giustificabile i loro comportamenti tenuti sia in diretta che durante la settimana: “Questo limite è stato superato. Non è solo il problema di una puntata difficile come la scorsa, è un problema su cui più volte siete stati attenzionati nel corso di questa edizione, quante volte siete stati richiamati all’ordine. La scorsa puntata è stata complicata, ha segnato il superamento di un limite”.

Successivamente il conduttore conferma le voci riportate da “Il Fatto Quotidiano“, asserendo quindi che l’editore ha mostrato tutto il suo disappunto per il mancato rispetto di certi limiti. Andando più nel dettaglio, Mediaset e Canale 5 sarebbe delusa sia dagli atteggiamenti dei concorrenti ma anche da come si vestono, siccome sarebbero indecorosi per un prima serata: “Da questa sera, qualsiasi infrazione a questo genere di discorso, non sarà più tollerata. Se continueremo a sentire parolacce continue, atteggiamento che diventa violento, aggressivo e contenuti poco maturi o intelligenti, ci sarà l’espulsione immediata“.

Arriva poi il fatidico momento delle scuse. A prendere per primo la parola è Daniele Dal Moro che, facendosi carico del pensiero di tutti i concorrenti, non nasconde che si sono comportati in maniera aggressiva. Pure Sonia Bruganelli si scusa con Sofia Giaele De Donà e Micol Incorvaia, ammettendo di come aver esagerato durante la puntata di giovedì.