GF Vip, Alfonso Signorini attacca Sofia Giaele De Donà: "Non dovevi venire qua"

La situazione sentimentale di Sofia Giaele De Donà, una delle concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, sta continuando a far discutere. L’influencer nei giorni scorsi ha ricevuto una lettera da parte del marito in cui afferma di essere molto scontento per come si sta comportando nella Casa.

Il ricco imprenditore americano infatti, oltre a non aver apprezzato un avvicinamento avvenuto nei mesi scorsi tra Sofia e l’hair stylist Antonino Spinalbese, nelle ultime settimane avrebbe mostrato un certo malumore anche per il flirt avuto dalla moglie con Andrea Maestrelli.

Sofia però sembra esserci rimasta molto male per le parole ricevute da Bradford. L’influencer, nel corso della settimana, ci ha tenuto a ricordare come si sia ormai allontanata da Antonino e non capisce cosa abbia fatto di così poco rispettoso nei confronti di suo marito e del loro rapporto matrimoniale.

Alfonso Signorini attacca Sofia Giaele De Donà

Nel corso dell’ultima diretta, come riportato testualmente dal sito “TGcom24” si ritorna a parlare dell’amore libero, argomento già citato nella scorsa edizione grazie ad Alex Belli e Delia Duran: “Il nostro matrimonio è sempre stato libero. Abbiamo deciso di condividere anche questo sentimento, che però non è stato mai più lungo di una notte. Questo ha dato fastidio a mio marito, che con Antonino convivo e sentendo alcune parole che ho detto lui ha pensato che stesse venendo il mio impegno con lui ed è stato molto simile a quanto avvenuto con Andrea. Secondo me a lui da fastidio che una cosa è il nostro privato, e un’altra è il pubblico“.

Signorini quindi si chiede il motivo del duro attacco ricevuto da Sofia da parte del marito nonostante definisca il suo rapporto libero: “O hai detto una falsità inizialmente oppure stai mentendo adesso. Ma con queste premesse non dovevi venire al GF“.

Successivamente Giaele riceve una sorpresa da parte del padre, in cui afferma come lui e la famiglia non avrebbe condivisa la lettera mandata da Bradford Beck la scorsa settimana, ricordando come il marito abbia mostrato tutta la propria rabbia per gli ultimi cinque mesi non vissuti benissimo.