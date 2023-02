GF Vip, Alfonso Signorini attacca Oriana Marzoli: "Sei stata antipatica e cattiva"

Ascolta questo articolo

In questi giorni i telespettatori del “Grande Fratello Vip” hanno chiesto a gran voce, per l’ennesima volta, la squalifica di Oriana Marzoli su Twitter. Il tutto è successo quando durante un gioco con Edoardo Donnamaria, ha strappato la fotografia di Antonino Spinalbese e, prima di romperla, ci ha sputato sopra e poi l’ha calpestata.

Il primo ad aver capito la gravità del gesto è stato Edoardo Tavassi, che ha immediatamente ammonito Oriana per il suo comportamento. I telespettatori sui socian hanno poi ricordato la vicenda legata a Elenoire Ferruzzi e Nikita Pelizon, in cui l’icona del mondo LGBT venne mandata fuori dalla Casa, dopo essere stata mandata al televoto flash, dopo aver sputato alle spalle della giovane influencer.

Il rimprovero di Alfonso Signorini a Oriana Marzoli

Il conduttore però decide di essere clemente e chiudere un occhio per il brutto gesto fatto da Oriana. Difatti, come riportato testualmente dal sito “Novella 2000” Signorini, durante un confronto molto acceso tra la Marzoli e Martina Nasoni, ha semplicemente ricordato questa vicenda con la showgirl senza punirla.

“Oriana guarda che non è cattivo dire ‘ciao’, ma è molto cattivo sputare sulla foto di Antonino e calpestarla sotto i piedi” ha affermato con decisione il direttore del settimanale “Chi Magazine” per poi aggiungere: “Non è un bel gesto, mi dispiace. Si può essere simpatiche senza essere cattive. In quel caso sei stata antipatica e cattiva, lasciatelo dire”.

I più felici della “non squalifica” di Oriana, che sembrava essere già impossibile da mettere in atto alla vigilia della diretta, sono gli “Oriele”, sono i fan della coppia formata dall’influencer e Daniele Dal Moro. Al momento i due stanno facendo dei piccoli passi avanti, come si è potuto notare anche durante la puntata, seppur pare molto difficile parlare di una relazione poiché, da parte di entrambi, sembrano esserci ancora dei dubbi da risolvere.