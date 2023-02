GF Vip, Alfonso Signorini ad Antonella Fiordelisi: "Se ritieni ci sia bullismo nei tuoi confronti, non restare lì"

Ascolta questo articolo

Antonella Fiordelisi, una delle concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip” in onda su Canale 5, più volte ha accusato gli altri concorrenti di aver fatto branco contro di lei. Infatti, dopo la diretta dello scorso lunedì, la schermitrice ha ribadito nuovamente lo stesso concetto promettendo nell’essere pronta a vendicarsi.

Nel corso della diretta del 9 febbraio Alfonso Signorini ha voluto parlare anche di questo argomento, in cui si inizia proprio dallo sfogo della Fiordelisi: “Non sto bene qua. Forse non sono partita benissimo, ho detto troppo la mia inizialmente ma non ho mai fatto male a nessuno”.

Il direttore del settimanale “Chi Magazine” però la interrompe immediatamente, ricordando come nel corso dei mesi si è scontrata con molti dei concorrenti presenti nella Casa e, proprio a causa della sua schiettezza, non sempre sarebbe riuscita a farsi molti amici.

Così, come riporta testualmente il sito “Fanpage“, il conduttore le chiede se si sente bullizzata o isolata dagli altri concorrenti: “Non dico bullismo però sicuramente non sono carini. Ci sono persone che fanno cose in gruppo e adesso non riesco più a sopportarlo”.

Alfonso Signorini, prendendo la palla al balzo, la invita anche ad abbandonare il gioco nel caso si sentisse a disagio per i loro comportamenti: “In nome di questo disagio che tu senti, se vivi una situazione di vera pressione psicologica, di vero disagio, ti dico di non rimanere nel gioco. Non voglio che tu stia male. Se ritieni ci sia bullismo nei tuoi confronti, non restare lì. Se senti ci sia davvero bullismo, sono disposto a fare un’intera puntata su questo. Se stai male, esci dal gioco”.

Il conduttore, continuando con il suo discorso, ci tiene a far capire che non si tratta di una frecciatina nei suoi confronti ma ricorda come la famiglia sia molto preoccupata per come si sta vivendo Antonella la sua esperienza al “GF Vip”. Quindi la invita per l’ennesima volta ad abbandonare la Casa se ritiene che questo disagio sia causato dal bullismo, mentre sarebbe felice ad averla ancora nel cast se si tratta solamente di disagi legati al gioco.