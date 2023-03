GF Vip, Alfonso Signorini ad Antonella Fiordelisi: "Non sei stata bullizzata, non dire cose inesatte"

La linea dura di Alfonso Signorini, insieme ovviamente a Mediaset e dei suoi autori, viene portata avanti anche durante la diretta del 20 marzo. Infatti la puntata viene aperta rispondendo alla lettera pubblicata dalla madre di Antonella Fiordelisi indirizzata a Pier Silvio Berlusconi in cui ha chiesto ai suoi fan di “liberare” la figlia dal gioco non portandola in finale.

Come riportato testualmente dal sito “Leggo”, il direttore del settimanale “Chi Magazine” non sembra aver apprezzato tantissimo la lettera scritta dalla madre di Antonella, affermando come nessun concorrente è costretto a rimanere nella Casa e quindi, chi vuole andarsene, può farlo liberamente senza pagare nessuna penale.

Le parole di Alfonso Signorini ad Antonella Fiordelisi

Oltre ad aver lanciato una frecciatina ad Antonella, il conduttore sembra volersi riferire anche agli altri vipponi presenti ancora nel gioco: “Se non riuscite a reggere questro stress la porta è aperta, potete e dovete lasciare il gioco e non subirete nessun tipo di conseguenza, neppure economica, non c’è nessuna fantomatica penale“.

Successivamente lancia un messaggio riferito solamente ad Antonella: “Dico questo perchè molte persone da fuori che vi vogliono bene, si preoccupano, in particolare lo dico ad Antonella. Ti abbiamo mai bullizzato o abbiamo mai permesso a qualcuno di bullizzarti? No, perché altrimenti saremmo intervenuti e ci avremmo pure fatto due puntate. È normale che voi non ce la facciate più, ma non dite cose inesatte, non tirate in ballo le penali. Non c’è nessuna penale, se in casi come questi non ce la fate più”.

Antonella ha preso immediatamente le difese del programma, ricordando come in passato gli autori l’hanno già invitata a uscire dal gioco in caso di crolli psicologici. Quindi Alfonso ricorda che la porta è aperta e chi vuole andarsene può farlo già da questa diretta, facendo così passare che il “GF Vip” non è un carcere e quindi nessuno si deve sentire obbligato a rimanere.

Il caso legato alla schermitrice campana però rientra, poiché la Fiordelisi conclude il suo discorso affermando di aver vissuto solamente un momento di debolezza e di voler quindi continuare la sua avventura nella Casa.