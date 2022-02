GF Vip, Alessandro Basciano sotto accusa: "A Genova sanno tutti che pestava di botte la ex"

I frequenti scatti di rabbia e l’aggressività mostrata in più di un frangente nella Casa del Grande Fratello Vip 6, sono valse ad Alessandro Basciano una nomination d’ufficio. Il volto noto di Uomini e Donne e Temptation Island, infatti, è stato punito dagli autori per una brutta scena vista in occasione di una lite con Alex Belli, quando ha minacciato l’attore di gettergli contro uno dei pesi con cui si stava allenando.

In quell’occasione, solo l’intervento di Barù aveva impedito che la situazione degenerasse. Ora in attesa di capire se il pubblico condannerà Basciano all’eliminazione oppure deciderà di dargli un’altra possibilità, nuove accuse piombano sull’imprenditore ligure. Si tratta di accuse molto precise e circostanziate, la cua artefice è Veronica Satti, figlia di Bobby Solo.

GF Vip, Veronica Satti durissima con Alessandro Basciano: “È un violento, picchiava la ex”

Veronica Satti è un volto noto della televisione perché ha partecipato al Grande Fratello 16 di Barbara D’Urso ed è spesso ospite del salotto di Pomeriggio 5. Come Basciano, anche la Satti e genovese, e poco fa sul suo seguitissimo profilo Instagram ha pubblicato delle storie molto forti che lo riguardano. La Satti ha infatti accusato il gieffino di essere un violento, affermando che tutti quanti a Genova sanno che picchiava la sua prima fidanzata.

“Chi lo conosce qua a Genova, la sua città, dove si fa chiamare ‘il principe di Marassi’, sa quanto è violento e che da ragazzo pestava di botte la sua fidanzata” ha detto molto chiaramente la ragazza. Veronica Satti sa che quasi certamente verrà querelata (come del resto è accaduto, visto che Giorgia Nicole Basciano, sorella di Alessandro, ha fatto sapere di essere già ricorsa alle vie legali), ma si è detta pronta ad affrontare le conseguenze, perché sta dicendo la verità.

“Gente così dovrebbe fare un bel percorso invece di stare al Gf ad abusare verbalmente delle persone e minacciarle” ha concluso la figlia di Bobby Solo. “Ti conosco Alessandro o meglio, ti conosciamo qui”. E chissà se Alfonso Signorini farà sapere a Basciano quanto è stato detto sul suo conto, dandogli la possibilità di difendersi.