GF Vip, Alberto De Pisis parla di Edoardo Donnamaria: "Tra noi c’era intesa mentale"

Alberto De Pisis, concorrente della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, non ha mai nascosto di aver provato un certo feeling con Edoardo Donnamaria. Nel corso dei mesi si è parlato anche di una possibile relazione tra i due ma, da entrambe le parti, hanno sempre smentito l’eventualtià che possa nascere qualcosa di più importante di una semplice amicizia.

Negli ultimi giorni Alberto ha rilasciato una lunga intervista a “Casa Chi“, in cui tra i tanti argomenti parla anche dell’ex volto di “Forum”. In questa circostanza spiega, senza giri di parole, di provare un forte affetto nei confronti di Edoardo ma, ancora una volta, rivela che il loro rapporto si è basato più su una sintonia mentale.

Le parole di Alberto De Pisis su Edoardo Donnamaria

“Quando si parla di sentimenti toglierei il sostantivo strategia, di base non sono così, dò per scontato che anche gli altri non siano strateghi” ha spiegato Alberto come riportato testualmente dal sito “Fanpage” per poi aggiungere: “Il nostro legame non ha mai avuto un fine carnale, non era rivolto a un interesse fisico, estetico, un’attrazione. Era tutto mentale. Capita molto di rado di conoscere una persona con cui scambiare gesti affettuosi, anche solo una carezza. Questi gesti hanno sommosso in me tante emozioni”.

Non nasconde che sono cambiate delle cose dopo l’avvicinamento di Edoardo ad Antonella Fiordelisi: “Il percorso di questa cosa ha preso un’altra direzione ed è chiaro a tutti. Il nostro rapporto comunque rimane. Anche ieri quando ci siamo visti è stato bello, guardarsi negli occhi. È un bene incondizionato”.

Parla poi più in generale della settima edizione del “Grande Fratello Vip”, affermando di come aver creduto sempre nella vittoria di Nikita Pelizon. Ritiene infatti che l’influencer e modella abbia ottenuto il suo trionfo grazie ai messaggi positivi mandati a casa in seguito a un’edizione non proprio facile in ambito di critiche.