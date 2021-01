GF Vip, Alba Parietti contro Maria Teresa Ruta: "Fantasiosa e mitomane"

Puntata come sempre ricca di sorprese e di sentimenti contrastanti. Ad essere tirata nuovamente in ballo è stata Maria Teresa Ruta. La donna è forse tra i personaggi più graditi del “Grande Fratello Vip” per il suo carattere sincero ma allo stesso tempo fragile. Durante la scorsa puntata è stato possibile osservare una nuova crisi emotiva per la donna, a causa di un commento pubblicato da Alba Parietti, riguardante la storia di molti anni fa, ovvero di quella cena insieme ad Alain Delon.

Correva l’anno 1991, durante l’edizione di Miss Italia, che era presente anche l’attore succitato, secondo quanto riportato dalla presentatrice, pare che Alain abbia invitato a cena Maria Teresa Ruta, dopo la fine dello spettacolo.

La Ruta racconta infatti che all’epoca dei fatti il suo manager le aveva riferito di questo interesse di Delon nei suoi confronti e che dopo lo spettacolo avrebbe gradito una cena insieme. La Ruta continua il suo racconto, aggiungendo che dopo essersi cambiata ed aver raggiunto il ristorante, nota che al fianco dell’attore non vi era più posto, dato che era stato occupato da Alba Parietti.

Inoltre Maria Teresa conclude il suo discorso affermando: “Alla fine ha cenato lei accanto ad Alain Delon, io mi sono seduta ad un altro tavolo. Ad un certo punto lui è scappato dalla cena, è venuto da me e mi ha chiesto ‘Andiamo a bere qualcosa?’ e quindi sono andata a bere qualcosa con lui“. Alba in tutto questo ha assistito alla scorsa diretta del programma ed ha deciso di voler commentare quanto dichiarato dalla presentatrice.

Il commento di Alba Parietti e la crisi di Maria Teresa

Ecco quanto pubblicato dalla Parietti in merito al racconto della Ruta: “Adoro il mio amico @alain_delon_unofficial amici dalla sera in cui eravamo Presidenti di giuria a @missitalia , la creatività di @mariateresaruta è molto divertente ma molto molto fantasiosa“.

Signorini in tutto questo ha ovviamente preso la palla al balzo e ha deciso di mettere Maria Teresa al corrente del commento della Parietti e lì è scattata la crisi della presentatrice, che ha poi affermato, una volta conclusasi la puntata: “Fantasiosa un c**zo. Non ne voglio manco parlare, non tocco più l’argomento“. Con ogni probabilità ci saranno tempi e modi per poter affrontare di nuovo l’argomento ed avere un confronto con la Parietti.