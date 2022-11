Ascolta questo articolo

Dopo ventidue anni di alti e bassi, dalla prossima edizione del “Grande Fratello Vip” il reality show di Canale 5 saluterà definitivamente i famosi studi di Cinecittà. La notizia viene riportata dal portale diretto da Davide Maggio, in cui viene aggiunto che il celebre complesso di studi cinematografici abbia deciso di dire definitivamente addio alle produzioni televisive.

Per questo motivo Endemol Shine Italy sta già lavorando per trovare una nuova sistemazione per l’anno prossimo. I due studi più accreditati fino a questo momento sono gli studi Voxson e la Videa Next Station, entrambi ubicati a Roma. Quest’ultimi negli anni hanno concesso il loro spazio per “Il restauratore 2”, “Benvenuti a tavola – Nord vs Sud 1 e 2”, ad alcuni lavori teatrali e programmi televisivi come “Piazzapulita”.

Per Davide Maggio però l’idea più allettante sarebbe quella di spostare il programma a Milano: “Il motivo per il quale Mediaset dovrebbe sostenere un trasferimento del GF è esattamente questo: fare tabula rasa, conservando sicuramente i pilastri dello show ma andando a cambiarne completamente la fisionomia. Una ristrutturazione impossibile da mettere in atto qualora il programma restasse nella Capitale ma decisamente necessaria. Il GF ha bisogno di aria fresca e di menti nuove che possano toglierlo dall’impasse nel quale si trova da anni“.

I luoghi più probabili nel caso di uno spostamento in Lombardia sono Mecenate, attualmente sede degli studi Rai di Milano che si trova alla periferia sud-est del capoluogo lombardo, nei pressi dell’aeroporto di Linate, e il Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese.

Proprio negli studi di Monza Brianza vengono trasmessi i programmi più importanti di Mediaset, come “Le Iene Show”, “Sport Mediaset”, “Mattino Cinque News”, “Pomeriggio Cinque”, “Fuori dal coro”, “Dritto e rovescio” e “Pressing” solamente per citarne alcuni. Questa quindi potrebbe essere una buona occasione per trasferire definitivamente il “GF Vip” fuori Roma.