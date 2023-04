GF Vip 8, Sonia Bruganelli riapre a un possibile ritorno: le sue parole

Nei giorni scorsi Sonia Bruganelli aveva annunciato di non essere più interessata a far parte del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini rivelando come altri volti, tra cui Giulia Salemi che è stata nel cast come esperta dei social, meriterebbero più spazio.

L’indiscrezione viene poi confermata nelle ultime ore dal giornalista Alberto Dandolo sul settimanale “Oggi” nella rubrica “Forse non tutti sanno che”: “Alfonso Signorini è stato confermato per la prossima edizione, ma per Sonia Bruganelli non toccherà la stessa sorte. La signora Bonolis, infatti, non figura più nel cast della nuova edizione dello show”.

L’apertura di Sonia Bruganelli per la prossima edizione del “GF Vip”

Come successo per la scorsa annata Sonia, dopo aver annunciato di non essere più interessata per far parte del “Grande Fratello Vip”, venne poi confermata anche per la settima edizione. Intervistata dal sito “Leggo“, la moglie di Paolo Bonolis rivela come la sua conferma non dipenda solamente da lei aprendo quindi a un nuovo e clamoroso ritorno.

“Non dipende solo da me“ ove poi Sonia Bruganelli sembra far capire di voler pensarci un po’ su prima di dare una risposta definitiva a Mediaset: “Ma, comunque, mi sembra presto, dai. È come chiedere a una donna che ha appena partorito quando ne farà un altro”.

Parlando poi della settima edizione, rivela di aver parlato a dei concorrenti e non a delle persone, quindi nessuno deve offendersi: “Con Giaele De Donà e Micol Incorvaia, ad esempio, sono stata poco dolce. Così come ho detto a Edoardo Tavassi che è stato un manipolatore ma ce l’avevo con il giocatore e non con la persona. È normale che loro attuino delle strategie per vincere. Come è normale che io sia libera di dire quello che penso perché sono pagata per farlo”.

Continuando a parlare del suo futuro televisivo, ammette di aver ricevuto una richiesta da parte del marito Paolo Bonolis nel condurre un programma insieme una volta finito il “Grande Fratello Vip”.