GF Vip 8, potrebbe partecipare un frate: la risposta di Signorini

La nuova edizione del “Grande Fratello Vip” inizia a prendere forma. Nonostante quella appena conclusa sia stata oggetto di numerose critiche, a causa di alcuni atteggiamenti troppo trash da parte dei concorrenti, Alfonso Signorini, riconfermato al timone, è già al lavoro per la nuova edizione che dovrebbe partire a settembre. Il reality show, anche quest’anno, andrà in onda su Canale 5.

Diverse novità sembrano bollire in pentola, difatti stando ad alcune indiscrezioni, l’ottava edizione del GF potrebbe essere un ibrido tra concorrenti Vip e Nip. A quanto pare i non famosi torneranno ad abitare la casa più spiata d’Italia, convivendo coi Vip. In particolare, un frate si è candidato per partecipare, scrivendo una lettera a Signorini, apparsa nell’ultimo numero del magazine Chi.

Lui è Fra Alfredo, un frate fan della trasmissione. Non si perde una puntata del reality. Ciò che però gli ha fatto capire di poter tentare l’avventura, è stata la presenza di Cristina Scuccia, ex suora, a “L’isola dei famosi”. L’intento del frate, partecipando al GF, sarebbe quello di lanciare un messaggio a tutti i giovani che seguono la trasmissione.

Fra Alfredo non è solo pacato e malleabile, ma sa essere anche tenace e diretto, tutte qualità che un concorrente del GF dovrebbe avere. Il frate ha proposto a Signorini di incontrarsi per parlare faccia a faccia di questa possibilità. Il conduttore è intervenuto rispondendo a Fra Alfredo. Alfonso non ha escluso la possibilità di vederlo al prossimo GF.

“Caro Fra Alfredo, grazie per l’interesse e l’entusiasmo con cui segue il cosiddetto mondo secolare. Magari due chiacchiere le faremo. Un caro saluto“, queste le parole del conduttore. Dunque, se sul fronte concorrenti qualcosa si sta muovendo, lo stesso vale per quello degli opinionisti. Orietta Berti è stata riconfermata, mentre Sonia Bruganelli ha lasciato. Si è quindi alla ricerca di chi la sostituirà.