GF Vip 8, le prime indiscrezioni sul futuro del reality

In casa Mediaset si sta programmando anche il futuro, in cui Canale 5 si vuole puntare fortemente sui reality show. Uno dei format di punta della rete diretta da Pier Silvio Berlusconi è il “Grande Fratello Vip” che, rinfrancato dai buoni ascolti ottenuto nei mesi scorsi, sta cercando di preparare al meglio l’ottava edizione.

Attualmente l’unica certezza è legata al nome di Alfonso Signorini, che viene confermato anche per la prossima stagione. Al suo fianco dovrebbe esserci nuovamente Orietta Berti, poiché legata da un contratto biennale con Mediaset, mentre al posto di Sonia Bruganelli potrebbe entrare Giulia Salemi, che nella scorsa edizione ha avuto come ruolo quello di leggere i tweet del pubblico da casa.

Il cast e le prime indiscrezioni sul GF Vip

Salvo clamorosi colpi di scena, pare che la prossima edizione non sarà composta solamente da personaggi famosi ma anche dai cosiddetti “Nip“. La scelta, dopo anni di “no” di Pier Silvio Berlusconi, come rivela il sito “Dagospia” sarebbe ricaduta per cercare di tagliare il più possibile il budget, evitando così di pagare un cachet da capogiro.

Il sito “Fanpage” però rivela che non si tratta solamente di una questione di budget, ma si starebbe puntando anche a portare nuove storie in TV: “Il problema di centellinare i Vip non sarebbe il budget, come tanti commentatori credono, ma il fatto che personaggi disposti a mettersi in gioco davvero, in diretta 24 ore su 24 per settimane e settimane sono sempre meno. Quindi ben vengano le dinamiche autentiche tra ragazzi sconosciuti e celebrità“.

La durata resta invece una vera e propria incognita. Difficilmente, ovviamente sempre secondo le prime indiscrezioni che stanno uscendo sul web, dovrebbe arrivare ai sei mesi e mezzo della settima edizione, ma tanto dipenderà anche dal successo ottenuto che potrebbe far decidere a Mediaset di prolungare o meno il reality show.