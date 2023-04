GF Vip 7, un attore di "Mare Fuori" poteva far parte del cast: l’indiscrezione

Nonostante la settima edizione del “Grande Fratello Vip” sia terminata da alcuni giorni, le voci sul programma continuano a non placarsi. Negli ultimi giorni la pagina Instagram di “Pipol Tv” ha svelato come Alfonso Signorini sia stato molto vicino a convincere Artem Tkachuk, il Pino di “Mare Fuori”, nel prendere parte al programma.

“Ci sarebbe stata la possibilità di vedere un attore di ‘Mare Fuori’ al GF Vip? Sì. Almeno per un momento” si legge su un post di “Pipol Tv” ove poi viene aggiunto: “Artem, protagonista della serie dei record ‘Mare Fuori’, avrebbe dovuto partecipare al Gf Vip e almeno per qualche giorno la notizia rimbalzava nei corridoi dei provini”.

L’idea molto probabilmente sarebbe nata grazie all’agente Paola Benegas, che gestisce l’immagine di Artem ma anche di Oriana Marzoli, una delle protagoniste della scorsa edizione del “GF Vip”. Al momento però non è dato sapere se l’attore sia stato offerto al reality a sua insaputa oppure c’era affettivamente un deisderio di Artem di prendere parte al programma. Il portale però ribadisce che la notizia sia vera: “Ma noi sappiamo che questa notizia non può essere smentita. In ogni caso siamo contenti di ritrovare Pino nella quarta stagione e non in confessionale”.

Di sicuro per Alfonso Signorini avere un attore di “Mare Fuori” nel cast del “Grande Fratello Vip” avrebbe portato il reality a un popolarità importante. Difatti la fiction in onda su RaiPlay sta ottenendo un successo incredibile in cui, come riportato dall’ufficio stampa della Rai, la serie avrebbe ricevuto 12 milioni di visualizzazioni per un totale di 5,7 milioni di ore viste solamente nella giornata del 13 febbraio.

Tra l’altro la serie Made in Italy dal titolo “Mare fuori (The Sea Beyond)” sta ottenendo un incredibile successo anche all’estero, dove viene trasmessa in più di 20 paesi, tra cui i paesi nordici (TV 4), in Germania (Disney+), Israele (HOT) e in tutta l’America Latina (HBO Max).