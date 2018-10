GF Vip 3, Valerio Merola deluso da Maurizio Battista

Nella puntata del Grande Fratello Vip 3 andata in onda ieri sera lunedì 1 ottobre 2018 sono stanti molti i colpi di scena e uno di questi sicuramente la nomination di Valerio Merola. Il concorrente infatti sembra non essere piaciuto molto ai colleghi gieffini durante la permanenza in casa della scorsa settimana e questa cosa ha deluso profondamente il conduttore.

Più che altro, Valerio poche ore fa ha espresso tutta la sua amarezza per la nomination ricevuta da Maurizio Battista dal momento che credeva di aver stretto con il comico una bella amicizia. Già la scorsa settimana però, Maurizio aveva palesato alcune perplessità sul carattere di Merola che, a detta sua, sembrava un po’ troppo sopra le righe.

“Tu che hai fatto finta di commuoverti con me perchè tua madre e mia madre si chiamano Anna e sono morte tutte e due vicine l’una all’altra, mi hai abbracciato dicendo qui dentro io e te siamo i due più grandi soffriremo di più stiamo vicini. Di Silvestrin non me ne frega nulla non so manco chi sia” ha infatti chiosato Valerio. Lo stesso ha anche ammesso di aver nominato Benedetta Mazza proprio per salvare il comico romano nel quale confidava ciecamente.

Valerio dunque sembra essersi molto pentito della scelta fatta e ha esternato questa sua delusione proprio chiacchierando con Benedetta Mazza, Giulia Salemi e Fabio Basile. Agli stessi ha anche svelato che avrebbe voluto nominare Silvestrin ma ha deciso di risparmiarlo dopo averlo visto molto provato dopo le accuse di presunta omofobia.

Merola dunque lunedì prossimo dovrà sfidarsi con Jane Alexander, Elia Fongaro e Ivan Cattaneo anche loro finiti in nomination per essere stati votati dagli ex cavernicoli. Maurizio Battista, triste per la discussione con Merola, ha trovato conforto in Silvestrin che lo ha esortato a farsi scivolare addosso le parole di delusione del conduttore romano.