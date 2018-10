GF Vip 3, Silvia Provvedi in lacrime per Fabrizio Corona: "Sono stata io a non volerlo più!"

La terza puntata del Grande Fratello VIP 3 andata in onda ieri sera lunedì 8 ottobre 2018 ha visto tra i protagonisti anche Silvia Provvedi che, finalmente è tornata a parlare della sua relazione ormai finita con Fabrizio Corona. La gieffina è stata chiamata proprio da Ilary Blasi in disparte e si è lasciata andare ad uno sfogo molto toccante.

“La persona che parla non è la persona con cui sono stata io” ha infatti chiosato la ragazza tra le lacrime dopo aver ascoltato le dichiarazioni rilasciate dal suo ex ai microfoni di Verissimo due giorni prima che Silvia entrasse nella casa del Grande Fratello Vip 3. L’ex re dei paparazzi infatti, aveva sminuito il rapporto sentimentale con la gieffina considerandola solamente una storia passeggera pur essendo stato con lei per ben 3anni.

“So quello che ho fatto, chi mi conosce sa che sono stata io a non volere più lui e non lui a non volere più me” ha dichiarato ancora Silvia svelando altresì di aver rinunciato a tutto perchè lei stessa crede ancora nei valori e nell’amore cosa che invece probabilmente non ha Fabrizio. Già durante questa settimana appena trascorsa, Silvia Provvedi parlando in confessionale, aveva palesato il suo pensiero parlando appunto del suo rapporto alquanto travagliato con l’ex re dei paparazzi.

La cantante infatti lo aveva accusato di essere incapace di scindere ‘la persona dal personaggio’ e di voler vivere ma soprattutto apparire sempre sotto le luci dei riflettori. “Io ci ho creduto, ho amato e ho smesso di amare quando ho preso coscienza del fatto che l’uomo che avevo lasciato un anno e sei mesi prima non fosse più lo stesso” aveva raccontato Silvia convinta comunque di aver preso la scelta giusta lasciandolo e di essere rinata solamente ora che è single.

Anche il pubblico è sembrato essere dalla sua parte visto che dopo aver concluso il suo pensiero l’ha rincuorata con un fragoroso applauso. Silvia invece ha voluto in parte ringraziare tutti coloro in quale , in quel periodo, l’hanno sostenuta sempre e le sono stati vicini e forse, senza di loro, non ce l’avrebbe fatta.