GF Vip 3, Lory Del Santo zittisce Elia Fongaro: "C’è un’ombra su di te che mi ha forviata”

Cosa ne pensa l’autore

Mara Ricci - Credo che gli inquilini della casa abbiano capito che Lory Del Santo ha bisogno di essere trattata normalmente anche se purtroppo sta ancora soffrendo per la perdita del figlio Loren. Elia e Andrea hanno voluto farle uno scherzo ma sembra che questo non sia piaciuto moltissimo alla regista di The Lady che, delusa e amareggiata si è sentita presa in giro dai due.