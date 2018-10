GF Vip 3, la confessione scioccante di Francesco Monte: "Mi hanno augurato la morte”

L’entrata dell’ex tronista Francesco Monte al Grande Fratello Vip 3 ha fatto storcere il naso a moltissimi telespettatori e non solo visto che anche sui social le critiche e le polemiche non si sono di certo sprecate. Il ragazzo infatti dopo aver discusso con Silvia Provvedi, ora sembra essersi molto avvicinato a Giulia Salemi con la quale c’è una presunta simpatia reciproca.

Non è finita qui però perchè Francesco è balzato agli onori della cronaca per un’indiscrezione riportata dal settimanale Oggi dove alcuni rumors affermavano che lui e Silvia Provvedi si siano preventivamente accordati per inscenare un flirt al GF Vip. Per il momento, durante le dirette, tra i due non sembra stato nulla di tanto eclatante ma anzi, Monte poche ore fa, ha fatto una confessione alquanto scioccante.

Chiacchierando del più e del meno con Martina, l’ex tronista ha svelato: “Un anno fa mi hanno riservato un’accoglienza in un paese in Puglia che mai mi sarei aspettato. Gli sfottò si potevano evitare. Proprio a casa mia mi è dispiaciuto. Su instagram mi mandano in direct messaggi in cui mi hanno augurato la morte. Agli hater ho sempre risposto con il sorriso” ha infatti chiosato il ragazzo.

Dunque a tutti gli effetti, anche Francesco Monte, pare essere rimasto vittima del cyber bullismo anche se ha anche ammesso di non aver mai dato peso a questi attacchi gratuiti. Una volta addirittura l’ex naufrago ha deciso di replicare alla hater che lo aveva attaccato raccontando qual è stata la reazione della ragazza avvalorando ancora di più la tesi che i leoni da tastiera corrispondano in realtà a placidi gattini.

“Ho risposto a una che mi aveva scritto una cosa del genere. Le ho mandato un cuore e le ho scritto: ‘Non ti conosco però ti voglio bene lo stesso” e lei mi risponde: “Franci, volevo attirare la tua attenzione” ha infatti raccontato Francesco Monte.