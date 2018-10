GF Vip 3, intesa e sintonia tra Lory Del Santo e Walter Nudo: "Sei l’uomo perfetto"

Dopo le polemiche dei giorni scorsi in merito all’entrata di Lory Del Santo al Grande Fratello Vip 3, sembra invece che la regista di The Lady stia trascorrendo delle giornate all’insegna della serenità e della sintonia. Ebbene si, perchè Lory pare aver trovato un ottimo confidente in Walter Nudo che, con la sua calma e pazienza, in questi giorni è stato molto vicino alla showgirl.

I due infatti anche nella giornata di giovedì 4 ottobre 2018, hanno passato gran parte della mattinata a parlare del rapporto di coppia ma soprattutto di come deve essere una storia d’amore ideale. Lory è sembrata quasi rapita dalle parole dell’attore tanto da ascoltare attentamente il suo pensiero e facendo anche delle domande alquanto interessanti.

Walter infatti ha ammesso che secondo lui in un rapporto a due i ruoli devono essere ben specifici e vanno assolutamente rispettati. L’attore infatti ha portato come esempio proprio Andrea Mainardi, che da chef, è stato scelto proprio dal gruppo per occuparsi prevalentemente della cucina senza contestare le sue scelte.

Anche per quanto riguarda il rapporto di coppia, per Nudo, quando un amore finisce, non bisognerebbe puntarsi il dito contro ma bensì si dovrebbe analizzare quali sono stati i propri errori sottolineando che senza tale analisi si rischierebbe appunto di commettere sempre gli stessi errori. Lory Del Santo, dopo avelo ascoltato attentamente ha in effetti ammesso: “Allora tu sei l’uomo perfetto” facendo arrossire l’attore che, per il complemento, ha accennato un timido sorriso.

Per Walter infatti questa sarebbe la teoria ma lui non ripecchia l’uomo ideale anche se ha iniziato a lavorare su se stesso per poter poi agire al meglio nel rapporto a due. Nudo infatti sembra essere molto apprezzato all’interno della casa del GF Vip 3 non solo da Lory ma anche da Eleonora Giorgi che in questi giorni ha riservato per il 48enne numerosi complimenti.