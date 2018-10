GF Vip 3, Giulia Salemi risponde alle accuse di Cecilia: "Ci provo con tutti? Non cerco la coppia mediatica"

Ilary Blasi e il Grande Fratello Vip hanno lasciato spazio nella diretta andata in onda ieri sera 15 ottobre 2018 al triangolo amoroso molto chiacchierato nelle scorse settimane ovvero quello composto da Francesco Monte, Giulia Salemi e la modella argentina Cecilia Rodriguez. Come ben sappiamo, proprio Cecilia in compagnia di Jeremias e Ignazio, sono stati ospiti nel programma Casa Signorini dove hanno parlato della lieson tra la Salemi e l’ex tronista giudicandola come una gatta morta.

Oltretutto Cecilia ha dichiarato che Giulia pare aver l’abitudine di provarci con tutti solamente per ricercare visibilità e, di averlo fatto anche con la maggiorparte degli uomini della sua famiglia. Chiamata in confessionale da Ilary Blasi per rispondere a tali accuse, la blogger ha dichiarato di essere rimasta molto male per le parole usate proprio da Cecilia pur rispettando la sua opinione.

“Non ho mai detto che Iannone ci ha provato con me. La notizia risale a più di quattro anni fa . Con Jeremias non ci ho mai provato, ci siamo conosciuti una sera ed era scattata una simpatia: lui è intelligente e carismatico, ma non siamo andati oltre. Non è nella mia indole cercare in tutti i modi di arrivare ad una coppia mediatica” ha infatti chiosato Giulia visibilmente delusa.

Giulia ha anche dichiarato di non dover rispondere a Cecilia dal momento che sarà proprio il suo comportamento nella casa del Grande Fratello Vip 3 a farlo per lei. La blogger oltretutto ha sottolineato il suo dispiacere per le parole usate dalla Rodriguez visto che si conoscevano già da prima e sembravano andare d’accordo.

“Per quanto riguarda Francesco, ci stiamo conoscendo e siamo entrambi coinvolti: nessuno sta forzando l’altro” ha concluso infatti Giulia mentre Ilary ha preso la palla al balzo per sapere anche l’opinione proprio dell’ex tronista tirato in ballo invece da Ignazio Moser. “A lui non devo dire nulla” ha tuonato il tronista pugliese con la speranza che queste polemiche finiscano presto.