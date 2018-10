GF Vip 3, Francesco Monte parla di Paola Di Benedetto e spiega perchè l’ha lasciata

Francesco Monte è sicuramente uno dei protagonisti principali di questa terza edizione del Grande Fratello Vip e, nonostante sia entrato nella casa sommerso dalle critiche e dalle polemiche, sta iniziando a scavare nel suoi sentimenti più nascosti. Nelle ultime ore infatti, l’ex tronista, oltre a parlare del vuoto per la fine della sua storia con Cecilia Rodriguez ha voluto raccontare un’altra sua sensazione particolare.

Il ragazzo pugliese infatti, parlando con Martina e Stefano, ha svelato di non essere predisposto momentaneamente ad iniziare una nuova storia d’amore. Dopo la fine della storia con la sorellina minore di Belèn infatti, Francesco non è riuscito a trovare la ragazza giusta e per il momento intende rimanere single.

Francesco ha altresì ammesso di aver provato a voltare pagina con Paola Di Benedetto durante la sua permanenza in Honduras a L’Isola dei Famosi. Monte, parlando dell’ex madre natura, ha usato parole molto belle nei suoi confronti asserendo: “Bellissima ragazza, bravissima ragazza siamo stati bene insieme però, appena mi sono reso conto che non ero predisposto io, abbiamo bloccato le cose”.

L’ex tronista ha infatti ammesso di voler trovare un suo equilibrio prima di rimettersi in gioco in una nuova storia d’amore svelando di essere ancora troppo sballottato in questo periodo. Martina, ha voluto consigliare l’amico gieffino esortandolo a non chiudersi a nuove conoscenze sperando appunto che arrivi la donna giusta per lui ma soprattutto che lo invogli ad iniziare un nuovo amore.

Inutile dire che dopo tali esternazioni da parte di Monte, i tantissimi fan e utenti del web affezionati al programma sono rimasti un po’ delusi soprattutto coloro i quali speravano in una love story proprio tra Monte e Giulia Salemi. Purtroppo i due stanno vivendo la loro avventura separati e non è detto però che una volta insieme, non possa scoccare quella scintilla tanto attesa.