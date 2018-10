GF Vip 3, Francesco Monte parla del rapporto con Giulia Salemi: “Siamo amici”

Sembra proprio che al Grande Fratello Vip 3 non sia nato nessun nuovo flirt e dunque i tantissimi fan di Francesco Monte e Giulia Salemi resteranno molto delusi da questa notizia. E’ stato proprio l’ex tronista in queste ore a spiegare che con la ragazza ci sarebbe solamente un bellissimo rapporto di amicizia ma nulla più.

L’avvicinamento tra i due, molto criticato anche dalla ex di Monte ovvero Cecilia Rodriguez, è da ricercarsi solamente in coccole e abbracci amichevoli e non in un inizio di love story da Grande Fratello Vip. Nelle scorse ore però, pare che l’influencer abbia dimostrato una certa sofferenza e si sarebbe confidata con Eleonora Giorgi sul rapporto con Monte.

“Francesco non mi vuole, non mi bacia, non mi cerca” avrebbe infatti chiosato la modella di origine iraniane che in qualche modo avrebbe così smentito anche le voci su un presunto bacio scoccato nella notte sotto le coperte. Anche Francesco Monte ha voluto essere chiaro su questo rapporto spiegandole proprio di non avvicinarsi a lei perchè tra di loro c’è solamente amicizia.

L’ex tronista infatti nei giorni scorsi è stato molto chiaro svelando di non essere ancora pronto per intraprendere una relazione tantomeno con Giulia Salemi che pare non rispecchierebbe il suo prototipo di donna ideale. Purtroppo la ferita di Cecilia Rodriguez è ancora aperta in lui e sarà molto difficile che il ragazzo di Taranto si lasci andare nuovamente.

Giulia, non sembra mollare la presa e dal momento che ha dichiarato di essere interessata a Monte già dalla sua partecipazione a Uomini e Donne di Maria De Filippi, forse si è frenata solamente per rispetto nei confronti della ex Cecilia alla quale, oltretutto, sembra essere amica. Non ci resta dunque che attendere e vedere se prossimamente le cose cambieranno tra i due e finalmente i tantissimi fan esulteranno per un nuovo amore.