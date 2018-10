GF Vip 3, Francesco Monte in lacrime ricordando la sua storia con Cecilia Rodriguez

Sono arrivate le lacrime che tutti aspettavano ovvero quelle di Francesco Monte per la fine della storia con Cecilia Rodriguez. Nonostante siano passati diversi mesi da quanto la modella argentina ha deciso di lasciare l’ex tronista per Ingazio Moser, pare proprio che Francesco ancora soffra per questa storia finita.

Francesco ha ammesso di sentire ancora oggi un grande vuoto dentro e nonostante dichiari di non sentirsi abbandonato ha fatto intendere a Walter Nudo di non sentirsi bene all’interno della casa proprio perchè la stessa casa è stata vissuta da Cecilia e Ignazio. I due infatti come ben ricordiamo si sono conosciuti durante le rispettive partecipazioni al Grande Fratello Vip 2 e si sono innamorati perdutamente l’uno dell’altra.

Questo di Francesco è stato sicuramente uno sfogo importante e che sicuramente sarà ripreso e analizzato durante la prossima diretta alla mercè di Ilary Blasi e Alfonso Signorini che andrà in onda lunedì prossimo 8 ottobre 2018. Francesco non è riuscito a trattenere le lacrime e si è mostrato molto fragile rispetto a quando, qualche giorno fa, aveva parlato nuovamente della sua ex fidanzata.

“Sento un senso di blocco, sto male. Non è un senso di abbandono, è proprio, boh. Forse mi sto rendendo conto che sono scappato dal vivermi questo dolore, questa cosa. O forse poteva essere anche una mia convinzione. Ne sono convinto su tutto: è che è iniziato in questi giorni, tra ieri sera e qui ” ha raccontato Francesco riferendosi sicuramente al cambio tra caverna e casa.

Walter ha voluto saperne di più da Francesco che ha raccontato di aver vissuto tre storie d’amore importanti, tutte e tre naufragate. Nudo allora ha chiesto come mai l’ex tronista non si sia mai aperto con i propri genitori dei suoi problemi e lo stesso gli ha risposto di non averne mai trovato il coraggio. Anche a scuola, tutti lo prendevano in giro per la sua altezza ed il suo peso mentre Francesco si sentiva diverso, emarginato, vuoto.