GF Vip 3, Francesco Monte a Giulia Salemi: "Non voglio più perdere tempo con persone che si ostinano a credere altro"

Nei giorni scorsi sono stati moltissimi gli sguardi e gli ammiccamenti tra Francesco Monte e Giulia Salemi anche se ad alcuni concorrenti della casa il comportamento del bel ex tronista sa molto di falso. Tantissimi utenti, soprattutto su Twitter, si sono chiesti se effettivamente tra i due ci possa essere del tenero ma a questo proposito Monte è stato chiaro, sono solo amici.

Sembra però innegabile che Giulia piaccia moltissimo a Francesco ma, dopo le varie delusioni amorose, l’ex tronista vuole andarci con i piedi di piombo. Da quanto emerso infatti Monte non sarebbe infatti entrato nella casa del Grande Fratello Vip per fidanzarsi ma bensì per viversi a pieno questa nuova esperienza senza farsi coinvolgere in una storia che lo svierebbe dall’obiettivo finale.

Francesco ha comunque voluto far sentire la sua presenza alla Salemi con una lettera alquanto interessante: “Credi sempre in te stessa” ha infatti scritto Monte. Una frase che comunque ha fatto molto riflettere la stessa Giulia la quale in confessionale ha dichiarato: “Se mi devi dire una cosa, me la dici all’orecchio, altrimenti fai scatenare certi meccanismi. Doveva scrivere o qualcosa di più profondo o qualcosa di più leggero. Qualcosa che faccia ridere. Ma non devi scrivere questo”.

Proprio con quella lettera, Giulia era più che convinta di essere già nel cuore dell’ex tronista ma invece è ancora molto presto parlare di amore o di attrazione tra i due. Francesco non è di certo indifferente al fascino della fashion blogger ma non ha nessuna intenzione di creare una love story con lei tanto meno all’interno della casa del GF Vip.

“Non voglio più perdere tempo con persone che si ostinano a credere altro. Non puoi avere un pensiero a crudo. Fermati a pensare” ha infatti chiosato Monte mentre Giulia, ha dichiarato di essere sempre stata power-diffidente nei confronti di Francesco ma da oggi in poi non si farà influenzare più da nessuno nelle sue decisioni.