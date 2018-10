GF Vip 3, Enrico Silvestrin attacca Valerio Merola: "È il male!"

Ieri sera, lunedì 1 ottobre 2018, è andata in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip 3 dove di certo non sono mancate le polemiche per l’entrata di Lory Del Santo e le critiche per alcuni concorrenti presenti nella casa. Uno di questi, Enrico Silvestrin, è finito nell’occhio del ciclone per alcune sue esternazioni considerate da qualcuno omofobe.

Come abbiamo visto infatti ieri sera, Enrico è rimasto molto male per essere stato accusato ingiustamente affermando invece, senza tanti giri di parole, di non avere assolutamente nulla contro i gay. Lo stesso addirittura, in lacrime, si è sentito attaccato ingiustamente e messo alla gogna senza possibilità alcuna di difendersi.

Ma non sembra essere finita qui per il conduttore in quanto nelle ultime ore ha fatto molto discutere uno suo durissimo sfogo nei confronti di Valerio Merola. Enrico infatti, parlando proprio con Giulia Salemi ha espresso tutto il suo disappunto su Valerio dichiarando senza tanti peli sulla lingua: “Lui racconta che fuori di qua si porta le persone in un albergo. Poi mi racconti che ci hai portato una persona che è morta? Sono schifato. Tu per me rappresenti il male. Io non me ne farei un vanto per queste cose. Ecco perchè l’ho nominato”.

Dunque sembra proprio che il veejay non abbia per nulla apprezzato alcuni racconti di vita privata del Merola puntandogli addirittura il dito contro per aver esagerato in alcune esternazioni. Anche Giulia Salemi pare pensarla come l’attore tanto che da donna, si è sentita alquanto offesa dalla mancanza di rispetto di Merola.

Proprio ieri sera, Valerio Merola, è stato nominato dalla maggiorparte dei suoi colleghi di avventura rimanendoci molto male a andando su tutte le furie per essere stato tradito da chi considerava un amico all’interno della casa più spiata d’Italia. Anche questa mattina, svegliatosi all’interno della Caverna, il conduttore è parso molto triste e pensieroso.