GF Vip 3, Eleonora Giorgi terrorizzata da Enrico Silvestrin, mentre Merola lo querela

Cosa ne pensa l’autore

Mara Ricci - Una cosa veramente assurda e che sicuramente rivedremo in diretta con Ilary Blasi nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 3. Le accuse mosse da Eleonora Giorgi nei confronti di Enrico Silvestrin sono veramente pesanti e secondo me rischia di passare dalla ragione al torto con queste diffamazioni. Valerio Merola dal canto suo vuole mettere un punto a quanto successo in casa con una querela nei confronti del Vj.