GF VIP 3, Eleonora Giorgi si dimentica delle telecamere e dà dello "zozzone ubriaco" ad un celebre cantante

Non sempre il reality show Grande Fratello Vip è sinonimo di rispetto, tatto e stile. Di tanto in tanto qualche personaggio si lascia andare a spontanei insulti ed esternazioni gratuite. È il caso di Eleonora Giorgi. Venerdì sera, nel bel mezzo di una gioviale conversazione con altri concorrenti, la 65enne – credendo ingenuamente di non essere asoltata da milioni di telespettatori – ha iniziato a parlare di un noto artista italiano, dandogli dell’alcolizzato in maniera scherzosa e affettuosa.

La sceneggiatrice romana, parlando con la Marchesa Del Secco D’Aragona, si è fatta prendere la mano e, tra un aneddoto e l’altro, ha detto di aver visto il celebre cantautore Zucchero un po’ alticcio: “Sapessi io Zucchero come l’ho visto. Dicevo, Zucchero l’ho visto zozzone, tutto ubriaco. (momento di silenzio) Bravo, grande artista”.

Una volta accortasi della sua gaffe, Eleonora Giorgi è rimasta pietrificata. La Marchesa D’Aragona, che si è ovviamente accorta dello scivolone, con la sua ridondante classe e savoir faire ha fatto finta di nulla, cercando di rimediare alla magra figura fatta dalla Giorgi. “Zucchero è stupendo. Ha fatto un concerto a Piazza San Marco, una cosa meravigliosa” ricoprendo di elogi il cantante.

Per una sua leggerezza, l’attrice e produttrice cinematografica ha messo alla berlina un illustre artista quale Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero. Sebbene sia chiaro a tutti che la 65enne, in circostanze di una colloquiale conversazione tra coinquilini, si sia lasciata andare ad un’espressione per così dire colorita, riuscirà mai a perdonarsi per aver dato dell’ubriacone al supremo ed intoccabile artista emiliano?

L’uscita infelice di Eleonora Giorgi merita una replica? Il quesito sorge spontaneo: il musicista internazionale, dal caratterino per nulla facile, gliela farà passare liscia o risponderà a tono all’immeritato insulto dell’attrice? Magari no: Zucchero, quando e se apprenderà le dichiarazioni della Giorgi, potrebbe anche lasciarsi scivolare addosso il mitigato epiteto, soprassedendo e facendosi due grasse risate.