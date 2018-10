GF Vip 3, Eleonora Giorgi sbotta e rimprovera gli altri coinquilini

Sembrava strano che l’ex gruppo dei Cavernicoli andasse d’amore e d’accordo e infatti ecco che sono arrivate le prime scintille nella casa del Grande Fratello Vip 3. Eleonora Giorgi infatti, che abbiamo imparato a conoscere per la sua ipocondria ma anche per la sua raffinatezza ed eleganza, ha perso invece la pazienza ed è sbottata durante una discussione a tavola.

La colpa sarebbe da attribuirsi alle uova che, acquistate con la spesa settimanale, sarebbero state suddivise tenendo in considerazione quante sarebbero state mangiate durante la settimana. La discussione sembra invece essere nata proprio perchè i palestrati come Walter Nudo, Stefano Sala e Francesco Monte tendono a mangiarne qualcuna in più solamente con lo scopo di assumere proteine.

A Eleonora Giorgi però questa cosa non sembra essere andata giù e trovatasi davanti Giulia Provvedi ha sbottato contro di lei prendendosela poi con tutto il resto dei coinquilini presenti nella casa. “Gestite la palestra come fosse una malattia. Uno non può sentirsi in colpa di fronte ad un allenamento. Se mangio un uovo non mi devo sentire in colpa perchè non c’hanno loro le uova. Sembra uno con la leucemia all’ultimo stadio!” ha infatti chiosato l’attrice.

Giulia Provvedi ha cercato di far ritornare le calma ma Eleonora ha continuato a ribadire il suo pensiero ovvero che la donazione dovrebbe interessare tutto il gruppo e non soltanto qualcuno in particolare. La gemella delle Donatella’s, dispiaciuta per l’attrice, ha asserito: “Nel gruppo ci sei anche tu Eleonora, come c’è lui, come c’è Walter. Non stiamo qui a discutere. Le uova sono quelle, chi le vuole le mangia!” sperando di aver messo fine a questa discussione.

Eleonora però, altamente seccata, ha preferito lasciare la zona pranzo andando a sfogarsi con Ivan Cattaneo ma anche lui l’ha accusa di aver esagerato. Fortunatamente dopo alcune ore l’attrice è riuscita a calmarsi riportando il sereno all’interno del gruppo presente in casa.