GF, ultime indiscrezioni e primi rifiuti: "Sarà un’edizione vip camuffata da nip"

Continuano a circolare nuove indiscrezioni in merito al futuro del “Grande Fratello“, il reality show di Alfonso Signorini in onda su Canale 5. Negli ultimi giorni si è parlato prepotentemente di vedere un cast formato da personaggi nip con l’ingresso di pochissimi vip, ma la realtà sembrerebbe totalmente diversa.

Difatti, come riportato dalla pagina Instagram “The Pipol“, anche quest’anno si sta cercando di puntare sui personaggi famosi, o almeno su coloro che sono molto seguiti sui social network. L’esperimento quindi consisterebbe quindi di mescolare i vip con le poche persone che non provengono dal mondo dello spettacolo, con l’obbiettivo di “aggrazziarsi” le pubblicità.

Le ultime novità sul Grande Fratello

“Ma sarà Vip o sarà Nip? Sarà Vip camuffato da ‘Nip” si legge su “The Pipol” in cui poi viene spiegato il futuro del format: “Basterà inserire anche un solo volto anonimo, magari di un personaggio che deriva da una storia di cronaca nera in cerca di riscatto e si potrà parlare di esperimento vip con nip“.

L’obbiettivo, dietro a questa decisione, sarebbe solamente una: “Ma questo concetto in realtà è solo una super cazzola per la pubblicità. Spieghiamo: chi compra gli spazi pubblicitari vorrebbe evitare di ritrovarsi nel caos tra denunce , eliminazioni per scelta dell’editore dopo comportamenti poco educati, patologie trattate come nomination; insomma si vuole evitare il baratro dello scorso anno”.

Per provare la tesi svelata dai colleghi di “The Pipol”, la pagina Instagram ci tiene a sottolineare come i primi “no” ricevuti da Alfonso Signorini provengono da personaggi già conosciuti dai più giovani e non solo, tra cui la tiktoker Shinhai Ventura e una nota comica, mentre nel cast potrebbe rientrare un concorrente “top secret” che aveva già rifiutato questa proposta la scorsa edizione. Sugli opinionisti invece sembra esserci ancora un forte dilemma.

Viene escluso categoricamente il ritorno dei vecchi personaggi, tra cui rientra in questa lista Cristiano Malgioglio, mentre il sogno legato ad Amanda Lear potrebbe rimanere tale poiché l’attrice avrebbe richiesto un cachet molto alto. L’altro problema è quello di risolvere il contratto di Orietta Berti, poiché non sembra essere più un segreto che Signorini si stia guardando attorno per cercare un volto che possa dare un contributo più sostanzioso per le dinamiche del gioco.