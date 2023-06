GF, svelato il nome del primo concorrente

I lavori sembrano essere già iniziati per Alfonso Signorini, che si sta preparando al meglio per la prossima edizione del “Grande Fratello” in onda su Canale 5. Oltre ai concorrenti, il conduttore pare sia alla ricerca anche di due opinionisti siccome, salvo clamorosi colpi di scena, Sonia Bruganelli e Orietta Berti non verranno confermate nella prossima edizione.

I nomi fatti al loro posto per diventare opinionisti sono tanti, tra cui quelli di Giuseppe Cruciani, Emanuele Filiberto oppure i due più recenti cioè Cristiano Malgioglio e Amanda Lear, ma al momento si tratta semplicemente di indiscrezioni che non trovano conferma da parte di Signorini o della rete.

Il primo concorrente del Grande Fratello

Tuttavia, nonostante manchi l’ufficialità, il settimanale “Oggi” diretto da Carlo Verdelli, ha svelato il primo nome che farà parte della prossima edizione del “Grande Fratello”. Si tratta di Annalisa Chirico, conosciuta sui social network per essere la fondatrice del portale “La Chirico”. Questa voce poi viene confermata anche dalla pagina Instagram “The Pipol“: “C’è il primo nome per la nuova edizione del Gf Vip. La popolare giornalista Annalisa Chirico sarebbe pronta ad entrare nella casa del Gf”.

La diretta interessata ha pubblicato una piccola biografia sul proprio sito: “Annalisa Chirico, classe 1986, è una giornalista, saggista, opinionista televisiva italiana. È founder CEO di AC Advocacy & Communication srl. Presiede il movimento ‘Fino a prova contraria – Until proven guilty’ per una giustizia più giusta ed efficiente. Ha conseguito un Dottorato in Teoria politica alla Luiss Guido Carli. Apprendistato pannelliano e ossessione garantista. Firma del quotidiano Il Foglio, scrive di giustizia, politica e donne”.

Nonostante abbia una bella esperienza come giornalista, in televisione viene ospitata quasi esclusivamente dai programmi più impegnati con l’obbiettivo di parlare di politica e altri argomenti simili. Per Annalisa, sempre se la voce verrà confermata nelle prossime settimane, questa sarebbe un’avventura totalmente diversa rispetto alle sue corde.