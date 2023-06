GF, svelata la data di partenza ufficiale

Se in Rai, anche a causa dei cambi al vertice, al momento i palinsesti sono ancora un po’ confusionari, in casa Mediaset le cose sembrano un po’ più chiare. In merito il sito “Tv Blog” ha svelato come nella rete diretta da Pier Silvio Berlusconi si stiano già piazzando sul calendario le prime puntate di alcuni programmi che inizieranno verso l’autunno.

Tra questi troviamo il “Grande Fratello“, che al momento non si sa se avrà la denominazione “vip” oppure no, ma si tratta sicuramente di uno dei programmi più attesi di Canale 5. Difatti, nonostante negli ultimi anni ha avuto un brusco calo in ambito Auditel, il format resta molto seguito dai più giovani.

La data d’inizio del Grande Fratello

“Dalle bozze, che son qualcosa di più che semplici bozze, sono arrivate le prime date di partenza dei programmi autunnali di Canale 5″ si legge su “Tv Blog” in cui poi viene svelato l’esordio del reality: “Fra queste la prima certa riguarda proprio il Grande fratello vip 8, la cui data di partenza è fissata a lunedì 18 settembre 2023“.

Viene svelato quando, molto probabilmente, verrà svelato il cast: “Dopo l’access prime time di Canale 5 di quella sera, Alfonso Signorini presenterà dunque per la prima volta il cast di concorrenti del celebre reality show. Un programma la cui durata sarà sine die, in attesa di capire la potenzialità e funzionalità di questa nuova edizione”.

Proprio sul cast al momento il cantiere sembra essere aperto. Il primo volto “vip” ad aver accettato di prendere parte al “GF” sembra essere la giornalista Annalisa Chirico ma, come svelato più volte negli ultimi mesi, quest’anno dovrebbero esserci molti concorrenti non famosi a varcare la porta rossa degli studi di Cinecittà.

Alfonso Signorini avrà molto da lavorare anche per gli opinionisti, siccome Sonia Bruganelli e Orietta Berti non sono state confermate nella nuova edizione del “Grande Fratello”. I nomi che stanno circolando son tanti, ma si tratta comunque di indiscrezioni che non trovano nessuna conferma ufficiale.