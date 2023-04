GF, Pupo parla del reality: "Tornare ai Nip è una scelta giusta, dei cosiddetti vip ne abbiamo le scatole piene"

Il futuro del “Grande Fratello” è formato da un grosso punto interrogativo. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate dal sito “Dagospia“, diretto da Roberto D’Agostino, il direttore di Mediaset Pier Silvio Berlusconi avrebbe deciso di ritornare a formare un cast composto da personaggi non famosi.

L’ultima edizione “Nip” del reality è targata 2019, in cui venne condotta da Barbara D’Urso. Va comunque detto che nel cast c’erano molti concorrenti provenienti dai salottini condotti dalla Barbarella, come Francesca De André o altri personaggi comunque conosciuti dal pubblico come la cestista Valentina Vignali e la vincitrice Martina Nasoni, protagonista del brano “La ragazza con il cuore di latta” di Ultimo.

Il futuro del GF secondo Pupo

Come riportato testualmente dal sito “Biccy“, Pupo ha rilasciato una lunga intervista al talk de “Il Fatto Quotidiano“. Qui, tra i tanti argomenti toccati, ritorna a parlare del “Grande Fratello Vip”, ove il cantante ha occupato il ruolo di opinionista nella quarta e quinta edizione.

Pupo rivela di essere d’accordo nell’eventualità di sostituire i personaggi famosi con quelli mai usciti in televisione: “Se è giusto che la trasmissione torni con i nip? Sì credo sia una giusta decisione, perfetta. Perché di questi sedicenti Vip ne abbiamo anche le scatole piene! Questo acronimo abusato, ma vip de che? Quindi penso che abbiano fatto bene a prendere questa decisione”.

L’artista poi non nasconde di aver incontrato proprio recentemente Alfonso Signorini, ove hanno parlato della figlia di Pupo. Difatti il direttore del settimanale “Chi Magazine” avrebbe cercato di inserire Clara nel cast del “Grande Fratello Vip”, ricevendo un secco no da Enzo.

Un altro argomento di discussione è stato il possibile ritorno di Pupo negli studi del GF: “In pratica ci siamo abbracciati con Alfonso, gli sono affezionato e gli voglio un bene pazzesco. Sono molto legato a lui. Mi ha detto: ‘Tu devi tornare a fare l’opinionista del Grande Fratello, mi manchi molto’. Io gli ho risposto ‘Ho già dato, uno come te si incontra una volta nella vita, se va male due”.